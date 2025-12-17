El OAR choca contra el muro del Sinfín (26-31)

Rubén Sánchez, frente al portero del Sinfín Carlota Blanco

Diciembre pasa factura al OAR. El equipo coruñés sabía que le esperaba un mes complicado, con acumulación de partidos. Y después de caer el fin de semana contra el Anaitasuna, encajó por primera vez en la temporada la segunda derrota seguida al perder frente al Sinfín por 26-31 en San Francisco Javier a pesar de haber disfrutado de una ventaja de cinco goles en los primeros minutos. Los coruñeses todavía pueden finalizar un 2025 histórico con buen pie el sábado en casa, donde reciben al Fertiberia Puerto Sagunto, tercer rival con pasado Asobal.

Los primeros minutos fueron claramente para los de casa. Entre Álex Chan y Diego Martínez se iban repartiendo el trabajo, tanto de ordenar el ataque como de repartir juego, incluso en la faceta goleadora, marcando los tantos iniciales del equipo. Su acierto y el del portero Mile Mijuskovic hicieron el trabajo. Precisamente la ausencia tanto del meta montenegrino como del jugador con pasaporte estadounidense, que tenían compromisos con sus selecciones nacionales, fue uno de los motivos por los que el partido se aplazó y no se jugó en la fecha en la que estaba previsto, el pasado 1 de noviembre. Con su arranque de encuentro ambos parecían justificar esta decisión.

La ventaja se asentó y los coruñeses, muy cómodos, llegaron a irse hasta de cinco goles con un 8-3 que parecía prometer un partido cómodo. Fue en el momento en el que entrenador visitante pidió tiempo muerto, consiguiendo frenar la sangría e irse acercando poco a poco en el marcador. El OAR seguía respondiendo a sus golpes y con eso iba manteniendo a raya a un equipo rival que claramente iba a más y estaba mejorando.

La tendencia aguantó hasta el 11-8. Era el minuto 18 de partido. Importante. Porque el OAR no volvería a anotar hasta cuando solo quedaban veinte segundos para el descanso. Una sequía anotadora en la que el aumento de la intensidad en la defensa de los cántabros, así como un recital de paradas de Víctor Doval, dejó sin ideas y recursos a los de Nando González, que también se vieron superados por un ataque visitante en el que la potencia de Macapá tuvo mucho que decir. Con el 11-11, el técnico oarista pidió tiempo muerto pero no fue capaz de revertir la situación.

Con el 11-12 el Sinfín se ponía por primera vez por delante en el marcador desde el 0-1 y el 1-2 iniciales y ya no abandonaría más esa situación. De hecho, siguió aumentando su ventaja hasta el 11-14, un 0-6 de parcial a partir del cual el OAR consiguió mejorar en defensa, encadenando un par de ataques seguidos en los que no encajó, pero continuaba sin acierto en los suyos. Gael Blanco acabó con la mala racha (12-14), pero Macapá, sobre la bocina del descanso volvió a dejar la renta visitante en los tres goles (12-15).

La segunda parte empezó como la primera, con Mijuskovic inspirado bajo palos. El OAR intentaba correr en ataque para sorprender a una defensa santanderina que no le estaba dejando respirar, pero perdía demasiado rápido el balón. El Sinfín no bajaba el ritmo, a veces incluso demasiado fácil, con poca resistencia. Y también con la ayuda de los lanzamientos desde los siete metros. La distancia en el marcador crecía mientras menguaban los minutos, por lo que empezaba a ser preocupante.

Máxima diferencia

La máxima diferencia se instauró en los seis goles, un 16-22 tras el que Nando Martínez volvió a pedir tiempo. El técnico buscaba soluciones moviendo constantemente el banquillo y a partir del minuto 45 introdujo en pista al otro portero, Israel Marín, que ya había entrado puntualmente para algún lanzamiento de siete metros. Los locales mejoraron e incluso creyeron en la remontada cuando se pusieron a solo cuatro goles (20-24). Solo un espejismo porque para cortar la reacción surgió Macapá con dos tantos seguidos.

Insistía el OAR, como el ejemplo del 22-26, de nuevo a cuatro goles después de que el balón se estrellase contra el palo y apareciese Álex Chan para hacerse con el rechace y anotar. Aquí nadie bajaba los brazos. Pero la puntilla definitiva llegó con la exclusión de Álex Conde. Si ya era difícil en igualdad numérica, en inferioridad remontar los cinco goles de desventaja (23-28) parecía imposible. El Sinfín solo permitía que el OAR se pusiera a cuatro (24-28), pero entonces volvía a apretar para irse fácilmente en un marcador que paró en el 26-31.