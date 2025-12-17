El OAR busca redimirse en un duelo complicado ante Sinfín

Diego Martínez lanza a portería ante Sevilla Patricia G. Fraga

Segundo puerto de montaña en pocos días para el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Después de visitar el sábado a Anaitasuna, el equipo herculino recibe esta tarde (20.00 horas) en el San Francisco Javier a Sinfín Santander. Se trata del partido aplazado de la jornada número ocho, un aplazamiento que solicitó el OAR al no poder contar con su portero y central titulares, Mile Mijuskovic y Álex Chan, convocados con sus respectivas selecciones.

Ya con su máximo goleador y su guardameta titular en sus filas, el conjunto coruñés recibe a un Sinfín que hace apenas unos meses disputó la fase de ascenso a Asobal, en la que cayó en semifinales contra San Pablo Burgos. En la presente temporada están yendo de menos a más. Tras un inicio dubitativo en el que no consiguieron ganar hasta la jornada seis contra Agustinos, el equipo santanderino se ha asentado ya en la zona media de la tabla con doce puntos en su casillero, seis menos que el OAR.

"Es un equipo que está claramente en trayectoria ascendente y que cada vez va haciendo mejor las cosas. El otro día ganaron en Cisne, que es su primera victoria fuera de casa y, por plantilla, es un equipo que va a ir con tendencia hacia arriba", analiza Nando González, entrenador oarista. En sus filas, Sinfín cuenta con dos jugadores que se encuentran entre los diez máximos goleadores de la División de Honor Plata: Luis Gustavo Da Silva (cuarto con 87 goles) y Marcos Aguilella (séptimo con 74 tantos, uno más que Álex Chan). Pero los peligros del rival del OAR van más allá de estos dos jugadores: “Creo que tanto Matías Payá, como Gustavo Alonso, como la portería, que está empezando a aportar mucho, son buenos referentes del equipo. Luego tienen mucha gente joven, con hambre y no exenta de calidad”, explica Nando.

Para el preparador oarista, la clave del partido de hoy estará en cómo esté su equipo más que en el rival. “Si nosotros volvemos a recuperar el nivel competitivo que no tuvimos el otro día, nos afianzamos en defensa y competimos durante 60 minutos a nuestro nivel, estaremos más cerca de que los dos puntos no se vayan de Coruña. Si damos facilidades al rival, nos costará más”.

Una acción de Luisma de Goya contra Anaitasuna Oscar Aznar - Anaitasuna

El OAR sufrió su derrota más dura de lo que va de temporada el pasado sábado en Pamplona a manos de Anaitasuna por un contundente 38-29. “Cuando juegas contra un rival como Anaitasuna, recién descendido de Asobal, si no estás a un nivel competitivo óptimo y no eres mejor en las cuatro fases del partido, lo más normal, y más jugando en su casa, es que pase lo del otro día. Tú puedes perder en Anaitasuna, por supuesto, pero tenemos que demostrar un índice de competitividad más alto siempre, aunque es la primera vez que pasa este año, creo que el otro día no competimos como lo solíamos hacer. La derrota puede darse, pero por hambre y por competitividad no nos puede ganar nadie y estoy seguro de que no se va a volver a repetir en ninguna jornada más”, explica el técnico cántabro sobre la derrota de su equipo en Pamplona.

El OAR intentará volver a dar su mejor versión esta tarde para así redimirse del mal trago del pasado sábado. Además, lo hará ante su público y en el San Francisco Javier. En el apartado de bajas, Nando González tendrá a toda su plantilla a su disposición de cara al encuentro salvo por Pablo Moral y Joel Rábade, ambos lesionados de larga duración. En estos momentos, el OAR es cuarto en la tabla clasificatoria, empatado a 18 puntos con Agustinos y Benidorm y alejado de la zona que supondría el regreso a Primera Nacional.

Los herculinos cerrarán el 2025 de nuevo en el San Francisco Javier este mismo sábado, cuando recibirán a partir de las 19.00 horas a Puerto Sagunto, equipo que ocupa la tercera posición con 20 puntos en su casillero.