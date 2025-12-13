El OAR afronta el primer puerto de su ‘Tourmalet’ de final de año

Beltrán Bedía durante el partido de hace una semana contra Alcobendas Carlota Blanco

Ocho días y tres partidos. Ese es el final de año que le queda al Attica 21 Hotels OAR Coruña. Su particular ‘Tourmalet’ tendrá su primer puerto esta misma tarde (19.30 horas) en un emplazamiento histórico del balonmano nacional como es el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

El OAR está siendo el equipo revelación de la División de Honor Plata hasta el momento. A pesar de ser un recién ascendido, ocupa puestos de fase de ascenso a Asobal con 18 puntos en doce jornadas y con un partido aplazado. De hecho, en caso de ganar hoy a Anaitasuna y el miércoles a Sinfín, podría volver a ponerse líder de la competición. Enfrente tendrá esta tarde a un equipo histórico como es el navarro. A pesar de ser un recién descendido de Asobal, Anaitasuna no está logrando tener consistencia y regularidad con sus resultados hasta ahora. “Es un equipo que ha tenido un comienzo irregular, pero tanto los que subimos como los que bajan tenemos que tener un período de adaptación a la categoría. Pero no me cabe duda de que va a ser uno delos equipos que va a estar en la parte alta de la clasificación a final de temporada y con opciones de ascender directamente. Cada vez están funcionando mejor y van a ser uno de los candidatos a ascender”, afirma Nando González, técnico oarista.

El cántabro tendrá a su disposición a toda su plantilla, a excepción de los dos lesionados de larga duración, Joel Rábade y Pablo Moral. El equipo ya se encuentra por tierras navarras después de viajar ayer por carretera, listo para el partido de esta tarde. “Anaitasuna es un equipo que aprieta mucho, que es muy complicado y contra el que tendremos que hacer las cosas muy, muy bien para intentar sacar algo positivo, pero con esa idea vamos. Tienen mucha calidad, es un equipo muy trabajado y que alterna gente con experiencia con jóvenes de mucha calidad. Es un equipo bastante equilibrado y con mucha rotación”, analiza Nando.

El ‘Tourmalet’ del OAR continuará el miércoles en el San Francisco Javier con el partido aplazado ante Sinfín Santander y terminará el sábado que viene, de nuevo en casa, contra el actual líder, Puerto Sagunto. “Tenemos que gestionar bien el tema de recuperaciones, descansos y cargas, pero son partidos importantes. El equipo está sufriendo y disfrutando del proceso, estamos entrenando francamente bien y afrontamos los partidos con muchísima ilusión y ganas de hacerlo bien”, sentencia el preparador oarista.