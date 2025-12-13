Mi cuenta

O Noso Deporte | Balonmano

Demasiado Anaitasuna para el OAR (38-29)

El equipo navarro fue letal en la segunda parte y no dio opción a los coruñeses

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
13/12/2025 21:10
Gabi Navarro trata de avanzar ante la defensa navarra
Gabi Navarro trata de avanzar ante la defensa navarra
Oscar Aznar - Anaitasuna
Primer puerto fallido en el particular 'Tourmalet' de fin de año del Attica 21 Hotels OAR Coruña. Los coruñeses no pudieron con un histórico recién descendido de Asobal como Anaitasuna (38-29) y regresan a A Coruña con su tercera derrota de la temporada. El inicio no fue malo y en la primera parte los herculinos resistieron, pero en la segunda los locales se distanciaron hasta una ventaja que terminó por ser insalvable.

Una acción defensiva del OAR ante el Eivissa

El OAR-Sinfín se jugará el 17 de diciembre

Más información

La primera posesión del partido fue para el OAR, que estrenó el marcador por medio de Diogo Freitas. Sin embargo, Anaitasuna salió a la pista con un plan claro: presionar con líneas altas a los centrales y laterales coruñeses para que no pudieran pensar con claridad ni acercarse al área navarra. 

Así fue como lograron un primer parcial de 6-2 los locales, obligando a Nando González a pedir su primer tiempo muerto de la tarde. El OAR reaccionó por medio de un inspirado Álex Chan y consiguió recortar distancias en el marcador hasta ponerse a dos a falta de cinco minutos para el descanso (13-11).

Uno de los duelos del partido estaba bajo los palos, con Ander Martín y Mile Mijuskovic inspirados para evitar que el tanteo fuese mayor. Sin embargo, y a pesar de las paradas del montenegrino, Anaitasuna apretó el acelerador en el tramo final para irse a los vestuarios con ventaja de 18-14 en el marcador.

Segunda parte

No fue la vuelta de vestuarios soñada por Nando González la que firmó su equipo. Anaitasuna volvió letal en ataque y, en apenas siete minutos, endosó un parcial de 6-3 que forzó el tiempo muerto coruñés. Intentó variar cosas el técnico cántabro introduciendo a Isra Marín bajo los palos, pero el guion de la segunda parte no cambió y Anaitasuna siguió siendo un martillo pilón en los siguientes minutos para aumentar su ventaja hasta los nueve goles.

Anaitasuna estaba controlando el partido, siendo letal en ataque y sólido en defensa. Llegaron a dominar por diez tantos de ventaja (32-22), pero una superioridad permitió al OAR recortar distancias a ocho minutos del final. Sin embargo, de poco sirvió esa mini reacción. Los locales no bajaron el pistón y terminaron por imponerse 38-29.

Un resultado que deja al OAR, momentáneamente, en cuarta posición con 18 puntos, a falta de que se complete la jornada. Los coruñeses tendrá una nueva oportunidad de sumar ante su público este miércoles, cuando jugarán en el San Francisco Javier el partido aplazado contra Sinfín Santander.

Anaitasuna 38-29 OAR Coruña

Anaitasuna: Ander Martín (p. 1), Alin Cozmaciuc (p.) - Nikola Malivojevic (0), Pablo Fernández (2), Iker Elola (7), Imanol Nuin (1), Mikel Redondo (13), Teo Marchesino (0), Pablo Itoiz (0), Unai Elizondo (4), Xabier Isturiz (0), Oleg Kisseleva (1), Julen Elustondo 82), Iker Aguilera (3), Ibai Etxarte (3), Paulo Pereira (1).

OAR Coruña: Mile Mijuskovic (p.), Isra Marín (p. 1) - Diogo Freitas (5), Álex Chan (8), Beltrán Bedía (0), Gabi Navarro (3), Rubén Sánchez (3), Juanka Ortiz (1), Luis Horcajada (2), Diego Martínez 81), Álex malid (0), Pepe Mora (0), Luisma de Goya (4), Álex Conde (0), Sergio Torío (1), Gael Blanco (0).

Resultado cada 5 minutos: 2-1, 8-3, 10-7, 12-8, 13-11, 18-14 - descanso - 21-17, 26-19, 29-20, 31-22, 35-26 y 38-29.

Árbitras: Cristina Martín y Libertad Martínez. Excluyeron a Malivojecvic, Kisselev y Etxarte, de Anaitasuna; a Martínez, Malid y Blanco, del OAR.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de División de Honor Plata disputado en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

