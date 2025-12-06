Mi cuenta

O Noso Deporte | Balonmano

Partido trampa para el OAR ante el colista Alcobendas

“Si vamos con la mentalidad de que ya hemos ganado sin bajarnos del bus, ya habremos perdido”, afirma Nando González

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
06/12/2025 09:19
Alberto Roldán se prepara para lanzar un 7 metros durante el partido contra el Nava de Copa del Rey
Alberto Roldán se prepara para lanzar un 7 metros durante el partido contra el Nava de Copa del Rey
Carlota Blanco
Primer partido de los cuatro que disputará el Attica 21 Hotels OAR Coruña en quince días. El equipo herculino quiere cerrar uno de los años más bonitos de su historia por todo lo alto y, para ello, intentará superar esta tarde (19.00 horas en el San Francisco Javier) al Balonmano Alcobendas.

Luis Horcajada se prepara para lanzar a portería ante Sevilla

Cuatro partidos en quince días: el intenso final de año del OAR

El equipo madrileño llega a A Coruña como colista de División de Honor Plata, sin haber sido capaz de sumar ningún punto hasta el momento, pero con ganas de estrenar su casillero. “Es un partido peligroso”, reconoce el entrenador oarista Nando González. “Es cierto que ellos van últimos y les sacamos 16 puntos, pero cuanto más pasan las jornadas, más posibilidades tiene de inaugurar su casilleros. Hay que tratar de evitar ser nosotros los primeros. Las victorias cuesta mucho conseguirlas. Nadie te regala nada y, si vamos con la mentalidad de que ya hemos ganado sin bajarnos del bus, ya habremos perdido. Todo aquel que piense que va a ser fácil uno, no ha visto partidos de Alcobendas, y dos, menospreciar a los contrarios en el deporte te lleva a muy poco”, añade el técnico.

Alcobendas no es un equipo recién ascendido. Cuenta con varios años de experiencia en la categoría, pero las lesiones de larga duración de jugadores importantes les han penalizado en este inicio de temporada. “Es un equipo al que las lesiones de jugadores importantes, así como los ‘pecados de la juventud’ con una plantilla tan joven les están pasando factura, pero a nivel de balonmano juegan muy bien”.

El OAR no quiere dejar escapar más puntos del San Francisco Javier, donde ya han ganado Eivissa y Sevilla. Para ello, las claves volverán a pasar por la intensidad defensiva que caracteriza a este equipo: “Tenemos que estar muy concentrados, muy intensos, muy metidos en el partido, muy agresivos, muy contundentes, muy sólidos, muy lúcidos en ataque posicional e intentar hacer las cosas que estamos haciendo bien. Por ahí andarán los tiros para intentar que los dos puntos no se vayan de A Coruña”, analiza Nando González en la previa del encuentro.

A día de hoy, el OAR ocupa puestos de fase de ascenso a Asobal, siendo el cuarto clasificado, aunque empatado a 16 puntos con Agustinos y Benidorm, quinto y sexto. Por delante tiene a Sevilla con 18, San Pablo con 17 y Puerto Sagunto también con 17, aunque estos últimos con un partido menos disputado, igual que los coruñeses que jugarán con Sinfín el día 17.

