El OAR supera con facilidad a Alcobendas (39-20)

Luisma de Goya se prepara para lanzar a portería Carlota Blanco

Nuevo fin de semana y nueva victoria (39-20) del Attica 21 Hotels OAR Coruña. Los herculinos recibieron en el San Francisco Javier al Balonmano Alcobendas, colista de la División de Honor Plata, en un partido que estuvo marcado por la humedad presente sobre la pista del pabellón coruñés. El equipo madrileño, ya con diez lesiones en su plantilla, defendía que no se debía jugar ante el riesgo constante de lesión, pero las colegiadas optaron por finalizar un encuentro que dejó dos nuevos puntos en el casillero oarista.

Empezó de manera inmejorable el partido para el OAR, que dejó su seña de identidad ya en los primeros segundos. Bloqueo en defensa del capitán Diego Martínez que permitió a su equipo salir rápido al contragolpe, el cual finalizó Diogo Freitas para inaugurar el marcador. Ese inicio no fue para nada un espejismo y los herculinos pusieron la directa con un parcial de 4-1 en los primeros cinco minutos de juego.

En los siguientes minutos, el OAR siguió corriendo con rápidas contras con las que castigaron a Alcobendas hasta el 7-2, cuando su entrenador pidió el primer tiempo muerto del partido. Un encuentro que empezaba a estar marcado por la condensación y la humedad presentes sobre la pista del San Francisco Javier, que provocaron algún que otro resbalón de los jugadores e interrupciones casi constantes para tratar de secar la pista lo máximo posible. El banquillo de Alcobendas reclamaba que no se podía jugar en esas condiciones, pero las colegiadas decidieron continuar con el encuentro.

El equipo madrileño se había quejado en varias ocasiones previamente, afirmando que "no se puede correr" y "así no se puede jugar". El mayor problema estaba precisamente en el campo defensivo de Alcobendas. El guardameta Ramón Fuentes se resbaló al tratar de de cortar un pase largo oarista en una contra, pero el detonante llegó a los trece minutos de juego, cuando dos jugadores del equipo visitante se cayeron al suelo en un lapso de pocos segundos.

El partido se interrumpía de manera constante para secar la pista Carlota Blanco

Fue entonces cuando las colegiadas, Marta Fernández y Maialen Calderón, decidieron para el encuentro y debatir sobre su posible suspensión. Plantilla y personal del OAR empezaron a hacer lo posible por secar al máximo la pista, pero el equipo madrileño no parecía por la labor de continuar jugando ante el riesgo de sufrir posibles lesiones. Finalmente, las colegiadas optaron por reanudar el encuentro.

En la continuación, el OAR siguió con la misma dinámica: intensidad defensiva que provocaba contras letales. Fue así como llegó la primera renta de diez goles en el minuto 19 de encuentro: 14-4. Al buen hacer en las transiciones se sumó la inspiración de Álex Chan de cara a puerta. El central pontevedrés dejo varias señas de su calidad en este tramo del partido con goles en los que solo él parecía ver e ángulo hacia la red.

El OAR no aflojó el pistón, pero un par de exclusiones en el tramo final de la primera mitad evitaron que su renta fuese aún mayor. Aún así, el equipo coruñés se marchó al tiempo de descanso con una gran ventaja en el marcador de 21-7.

Segunda parte

El paso por vestuarios dejó un inicio de segunda mitad igualado, con un empate a cuatro en los primeros minutos. El encuentro se mantuvo en esa renta de en torno a los quince goles favorable al OAR, pero seguía marcado por los patinazos sobre la pista que levantaban las quejas del entrenador de Alcobendas, Javier Suárez.

El OAR bajó un punto la intensidad en defensa y Alcobendas lo subió en ataque, consiguiendo en quince minutos de segunda parte más goles que en la primera al completo. A pesar de haber 'empeorado' ligeramente en la fase defensiva, el equipo de Nando González seguía letal en la ofensiva, manteniendo un elevado ritmo anotador.

La maquinaria coruñesa continuó a pleno rendimiento y consiguió doblar en el marcador a su rival, 36-18. Las protestas madrileñas por el estado de la pista continuaban: "Hasta que se maten", se pudo escuchar tras un resbalón, pero el choque se disputó íntegro a pesar de ello. El tramo final discurrió sin pena ni gloria, con ambos equipos conscientes de que el choque llevaba sentenciado un buen rato y el OAR se terminó imponiendo por 39-20.

Una victoria con la que el OAR suma 18 puntos en 13 jornadas en un arranque espectacular de liga por parte de los coruñeses. Estos dos puntos les mantienen en la zona noble de la clasificación, concretamente en la tercera plaza (con un partido menos) tras el empate de Puerto Sagunto contra Sinfín Santander. El próximo fin de semana, el OAR visitará la pista de un histórico como es Anaitasuna.