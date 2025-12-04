Cuatro partidos en quince días: el intenso final de año del OAR

Luis Horcajada se prepara para lanzar a portería ante Sevilla Patricia G. Fraga

El 2025 es un año que quedará para la eternidad en los libros de historia del Attica 21 Hotels OAR Coruña. Aún le quedan unas semanas para que finalice, pero pase lo que pase, ese hecho no va a cambiar. 17 años después, el club regresó a División de Honor Plata tras una épica fase de ascenso en el San Francisco Javier.

En esa vuelta, el club herculino está siendo hasta el momento el equipo revelación de la temporada con 16 puntos en once partidos que les ubican en la cuarta posición con un partido aplazado por disputar. Además, después de una histórica victoria en Alicante contra Agustinos, el OAR se llegó a ver en lo más alto de la tabla clasificatoria durante una semana.

Antes de acabar este espectacular 2025, el OAR deberá disputar cuatro partidos en apenas quince días. El equipo buscará cerrar el año de la mejor manera posible y dejar más que encarrilada la permanencia, objetivo principal e inamovible del club, antes de marcharse a las vacaciones navideñas.

El primero de ellos será este mismo sábado, cuando reciba en el San Francisco Javier al Alcobendas. El equipo madrileño ocupa actualmente la última plaza de División de Honor Plata y todavía no ha sido capaz de sumar ni un solo punto en lo que va de temporada. Un partido, a priori, asequible para los coruñeses, pero en el que no deberán dar nada por sentado antes de su comienzo.

El próximo sábado el OAR visitará al histórico Anaitasuna, equipo recién descendido de Asobal y que se mantiene en la zona noble de la clasificación (séptimo) con quince puntos en su casillero. Cuatro días después los herculinos deberán disputar en el San Francisco Javier el encuentro correspondiente a la jornada ocho contra Sinfín Santander, que fue aplazado ante las bajas internacionales de Álex Chan y Mile Mijuskovic.

El OAR cerrará el año de nuevo como local el sábado 20 de diciembre. Un último partido de altura contra un rival de primer nivel como es Puerto Sagunto, actualmente empatado en la segunda plaza con San Pablo Burgos y a uno de Sevilla, aunque con el liderato a tiro por tener un encuentro aplazado.