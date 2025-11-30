El OAR Coruña se consolida como un coloso a domicilio con una victoria en Zaragoza (33-37)

Imagen del partido que el Zaragoza y el OAR libraron en la fase de ascenso de la pasada temporada Quintana

Fantástica victoria (33-37) del OAR Coruña en una cancha complicada y donde sólo había ganado hasta la fecha el San Pablo Burgos . El conjunto herculino fue el segundo en asaltar la pista del BM Zaragoza y lo hizo remontando un encuentro que se le complicó en la primera parte, pero que, tras un gran arreón antes del descanso, supo sentenciar en la reanudación para mantener el pulso con los mejores en la División de Honor Plata. Son ya seis victorias y un empate como visitante para el conjunto dirigido por Nando González.

Los primeros minutos del choque en el Pabellón Siglo XXI transitaron por la igualdad absoluta. Ambos conjuntos estuvieron muy acertados de cara al marco contrario en ese inicio y con 3-3 se llegó al primer parcial del encuentro. El Zaragoza aprovechó la exclusión de Malid para encontrar pasillos muy claros en la zona central de la retaguardia de la escuadra coruñesa y Álex Plaza anotó tres goles seguidos para dar la primera ventaja clara a los anfitriones (10-6, min. 12). Era el momento de detener la sangría y Nando González no lo dudó ni un momento. Tarjeta verde encima de la mesa de anotación y pizarra en mano para reordenar conceptos y templar nervios.

La salida de esa pausa fue muy productiva. Se filtraron balones a De Freitas y el pivote no falló delante de Javi Gómez. También apareció el brazo ejecutor de Navarro en el lateral derecho y con el acierto del jugador valenciano se abrieron algunos claros en el horizonte. El partido llegó a su ecuador con un 12-10 y Mariano Ortega solicitó también su correspondiente tiempo muerto para detener la respuesta contundente de la escuadra coruñesa. Ese parón le sentó muy bien al conjunto local y con un parcial demoledor de 4-1 consiguió despegarse peligrosamente en el marcador. Lo hizo con un gol de portería a portería de Jorge Gómez, aprovechando la inferioridad numérica del OAR por la exclusión de Luisma De Goya.

Nubarrones otra vez para los jugadores visitantes, que pusieron a prueba su capacidad de reacción, esta vez excelsa y continuada hasta el final de la primera parte. La remontada llegó desde la defensa, con varios balones interceptados y las consiguientes contras fulgurantes, que el extremo Horcajada se encargó de anotar en el marco de Jorge Gómez. Bien comandado por Roldán en la dirección del equipo, llegó un parcial favorable de 0-5 para el OAR. Se alcanzó así el intermedio del choque con ventaja de un tanto (17-18), demostrando el cuadro de Nando González su capacidad resolutiva en los momentos decisivos.

Por la vía rápida

La inercia positiva del final de la primera parte se contagió al inicio de la segunda y con goles de Gael Blanco, Roldán y Bedia, el OAR puso tierra de por medio (18-21, min. 33). Quiso finiquitar lo antes posible el choque por la vía rápida el conjunto coruñés y con un tanto de Roldán alcanzó la máxima diferencia del encuentro (22-26, min. 39).

Estaba saliendo todo a pedir de boca, con Mijuskovic en plan estelar en la portería y una defensa férrea. Quizás esa superioridad provocó que los jugadores de Nando González se relajasen unos minutos en la cancha, momento que fue aprovechado por el Zaragoza para revolverse como un león herido. En un santiamén el cuadro anfitrión puso el 25-26 en el tanteador, obligando al técnico del OAR a pedir tiempo muerto.

De la mano de Navarro y Roldán volvió la tranquilidad a las filas del equipo herculino con un parcial de 1-5 que destrozó cualquier esperanza de los locales. Con 27-33 se entró en los diez últimos minutos del partido y el control de la situación fue absoluto por el bando coruñés. La exhibición coral fue lo mejor del partido para el OAR, ya que hubo jugadores que destacaron por su capacidad anotadora, aunque el trabajo colectivo fue el que llevó a un nuevo triunfo, que permite al conjunto herculino mantener la tercera plaza a solamente dos puntos del liderato.

En Primera Estatal, el BM Culleredo perdió por 38-30 en la pista del Ingenio canario, equipo que ocupa la tercera plaza de la tabla clasificatoria, donde el cuadro coruñés figura sexto.