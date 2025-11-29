Duelo de recién ascendidos para el OAR en Zaragoza

Luisma de Goya celebra el gol del empate sobre la bocina contra Zaragoza en la fase de ascenso Quintana

Duelo de recién ascendidos el que le espera este sábado al Attica 21 Hotels OAR Coruña. Además, será contra un viejo conocido como es el Contazara Zaragoza. Ambos equipos se vieron las caras hace unos meses durante la fase de ascenso que tuvo lugar en A Coruña y que terminó con los herculinos subiendo a División de Honor Plata 17 años después.

El OAR destaca entre los novatos de Plata Más información

Aquel partido del 17 de mayo fue épico. Una victoria aragonesa hubiera definido su ascenso y no estuvieron para nada lejos de lograrla, concretamente a un segundo. Un siete metros puso por delante a Zaragoza a falta de diez segundos. Nando González pidió tiempo muerto para diseñar una jugada y sobre la bocina Luisma de Goya se erigió como héroe local con el tanto del empate a 24.

Al día siguiente ambos equipos se jugaban el ascenso a distintas horas. El triunfo del equipo aragonés contra Sant Joan por 42-35 obligaba al OAR a ganar por un mínimo de 16 goles a Córdoba para ser equipo de Plata. La hazaña parecía imposible al descanso, ya que los coruñeses solo ganaban de tres. Sin embargo, en una segunda parte que ya ha pasado a la historia del deporte herculino, el OAR terminó ganando 42-26 y consiguiendo el ascenso, para decepción de Zaragoza. Contazara jugó la promoción, donde perdió con Sevilla, pero terminó subiendo tras la renuncia de La Roca a su plaza.

El OAR asciende a Plata tras una segunda parte histórica (42-26) Más información

Para el partido de esta tarde (20.30 horas en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza), Nando González no podrá contar con dos de sus jugadores. A la ya conocida baja de larga duración de Joel Rábade se ha sumado la del pivote Pablo Moral, que ha sufrido una rotura de ligamento cruzado y se perderá la temporada al completo, al igual que su compañero. El equipo viajó por carretera este viernes hasta Zaragoza, donde ha hecho noche y ya está pensando en el encuentro.

El OAR cedió la semana pasada el liderato de la categoría tras cosechar su segunda derrota de la temporada ante un Balonmano Sevilla que estuvo excelso en la parcela defensiva. "Creo que en los partidos que son igualados contra equipos que, a priori, son superiores, tienes que estar muy bien en los pequeños detalles y ahí no estuvimos finos", analiza Nando. "La respuesta del grupo ha sido de trabajar más, venir con más intensidad y estar más concentrados, pero las derrotas forman parte de esto. Ganar cuesta mucho, por eso a mí me da pena que a veces no se valoren tanto las victorias. Las victorias hay que disfrutarlas porque cuestan muchísimo", añade.

OAR y Zaragoza son dos recién ascendidos, pero con inicios de temporada muy diferentes. Los coruñeses son quintos con catorce puntos y un partido aplazado contra Sinfín, mientras que Contazara ronda la zona baja con ocho puntos en su casillero y tres partidos seguidos sin conocer la victoria.

"Zaragoza es un buen equipo que en su campo aumenta sus prestaciones porque su gente le da ese extra. Ha incorporado a gente de mucho nivel y ha mantenido a gente de nivel que ya tenían el año pasado. Eso lo hace un equipo peligroso, combativo y contra el que hay estar muy bien durante los 60 minutos para intentar hacerles partido", analiza el técnico cántabro. "Tenemos que ser nosotros mismos. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero si estamos bien en nuestros puntos fuertes y minimizamos los errores vamos a ser competitivos", sentencia.