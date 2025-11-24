El OAR destaca entre los novatos de Plata

Sergio Torío se prepara para lanzar a portería durante el partido contra Balonmano Sevilla Patricia G. Fraga

Aunque no lo esté pareciendo, el Attica 21 Hotels OAR Coruña es un equipo recién ascendido a División de Honor Plata. El equipo herculino no pisaba la segunda categoría del balonmano español desde el año 2008 y su regreso, por el momento, está siendo por la puerta grande. En once jornadas (diez para ellos por el aplazamiento del partido contra Sinfín) acumulan catorce puntos que les aúpan hasta el quinto puesto, con posibilidades de volver a ser líderes si ganan ese compromiso contra los cántabros el 17 de diciembre.

Los números de los coruñeses no son propios de un novato de Plata. Comparado con sus compañeros del promoción, el OAR no tiene rival. Zaragoza es ahora mismo décimo segundo con ocho puntos, Soria ocupa el puesto catorce con seis, los mismos puntos que Oviedo, una posición por debajo de los castellanos. Si nos retrotraemos a las dos temporadas anteriores, que se disputaron con el mismo formato que la actual, el OAR sigue destacando frente a sus homónimos.

En la 2023-24, Agustinos era undécimo con ocho puntos a estas alturas de la temporada y terminó décimo con 26. Por su parte, Mallorca iba penúltimo con cinco puntos tras once jornadas, misma posición en la que terminó la temporada con 17 puntos, lo que supuso su descenso a Nacional.

La 2024-25 fue una temporada especial, ya que contó con cuatro descensos y un playout a consecuencia del ascenso disciplinario de Oviedo. En la jornada once, los tres recién ascendidos estaban en puestos de descenso: Sevilla con siete puntos y Zarautz y Sevilla con seis. Canarios y vascos terminaron bajando con once y 19 puntos, respectivamente, mientras que Sevilla fue décimo segundo con 24 puntos y se terminó salvando tras ganar a Zaragoza en el playout.

El OAR no solo destaca a nivel clasificatorio y de puntuación, sino que también lo hace en cuanto a goles anotados y encajados. Desde hace varias temporadas, el balonmano ha evolucionado hacia un juego más rápido y ofensivo que hace que se vean más goles en cada encuentro. El conjunto herculino promedia 29,5 tantos por partido, un dato que les sitúa décimos en División de Honor Plata este año, pero que hace dos campañas hubiera sido el quinto mejor. En defensa, el OAR concede 27,5 goles por partido, el cuarto mejor registro de toda la categoría, mientras que hace dos años hubiera sido el quinto peor.

Comparado con el resto de recién ascendidos, el equipo entrenado por Nando González sigue destacando. Los herculinos tienen una diferencia media de goles de +2, mientras que Zaragoza, Soria y Oviedo cuentan con registros negativos. El caso más llamativo de los tres es el de los asturianos, que cuentan con la quinta mejor defensa de la competición (28,09 goles recibidos por encuentro), pero también con el segundo peor ataque, ya que tan solo anotan 25,45 tantos por encuentro.

Precisamente a uno de sus iguales se enfrentará el OAR este fin de semana como parte de la jornada número doce del campeonato liguero. Contazara Zaragoza será el anfitrión de los coruñeses este sábado a partir de las 20.30 horas. Un duelo que ya se dio hace pocos meses en A Coruña durante la fase de ascenso que terminó con el OAR en Plata. El duelo directo entre ambos terminó en empate gracias a un agónico gol de Luisma de Goya en el último segundo. Un tanto que terminó siendo decisivo ya que, de haber ganado Zaragoza, los aragoneses habrían ascendido. El gol de De Goya dejó con vida a un OAR que al día siguiente se impuso por 16 goles de diferencia (los que necesitaba para ser primero) a Córdoba para volver a la segunda categoría del balonmano nacional 17 temporadas más tarde.