El OAR se estrella contra la defensa de Sevilla (23-25)

Álex Chan es detenido por Víctor Deco en una acción del encuentro de ayer

No pudo ser. El Attica 21 Hotels OAR Coruña cayó en el San Francisco Javier por un ajustado 23-25 contra un Balonmano Sevilla que se lleva el liderato de vuelta para Andalucía. Los coruñeses fueron mejores en la primera mitad, pero una mala salida tras el descanso y la gran intensidad defensiva que impusieron los visitantes terminaron de decantar la balanza.

El primer ataque fue oarista y tan solo necesitó ese intento el equipo local para que Rubén Sánchez provacara un siete metros que Álex Chan fue el encargado de convertir en el primer gol del partido. La salida del OAR fue espectacular, con varias defensas exitosas que permitieron un parcial inicial de 3-0. Tras ello, Sevilla subió un nivel en defensa y empezó a detener los ataques locales para volver a acercarse en el marcador. Tanto fue así que los coruñeses estuvieron más de seis minutos sin ser capaces de superar a Kilian Ramírez, hasta que Diogo Freitas rompió el embrujo para hacer el 6-5.

El duelo anotador lo estaban protagonizando el propio Diogo por parte del OAR y David Martínez en Sevilla, inmaculado desde los siete metros en los primeros minutos. Dos buenas defensas locales permitieron correr como le gusta al equipo de Nando González, que recuperó los tres goles de ventaja (10-7) y forzó el tiempo muerto de Víctor Montesinos. Tras el parón, el OAR volvió a recuperar el balón en defensa y aumentó la diferencia por medio del capitán Diego Martínez.

Sevilla no le perdía la cara al partido. De nuevo volvieron a enganchar una buena racha tanto en defensa como en ataque, donde ahora destacaba el veterano Sasha Tioumentsev, para ponerse a uno. Pero poco tardó el OAR en volver a despegarse hasta los tres de diferencia con dos zarpazos de Diogo Freitas y Diego Martínez. Fue entonces cuando llegó la primera exclusión del encuentro, la cual dejó a los coruñeses sin su capitán durante dos minutos. Sin embargo, el sacrificio defensivo local volvió a ser espectacular y el marcador no se movió durante ese tiempo.

Poco después fue Sevilla quien se quedó con un jugador menos. Julián López vio la tarjeta roja después de golpear a Luisma de Goya en la cara y se tuvo que marchar al vestuario antes de tiempo, aunque las tornas se nivelaron en pocos segundos con la exclusión de Juanka Ortiz. A pesar de estar en seis contra seis, Sevilla quiso seguir jugando sin portero en ataque y eso permitió un gol fácil de Luis Horcajada.

En los instantes finales de la primera mitad Alberto Ruiz devolvió la jugada a puerta vacía para el 15-13 y Nando González pidió tiempo muerto para organizar el último minuto y medio de juego. El equipo oarista tuvo dos lanzamientos antes del bocinazo final, pero en ambos se encontró con un imperial Kilian Ramírez. Sí acertó Raúl Morales en la otra portería para hacer el 15-14 con el que se llegó al tiempo de descanso.

El muro andaluz

Regresó mejor de los vestuario Sevilla, que logró su primera ventaja del encuentro nada más comenzar la segunda mitad gracias a los goles de Víctor Deco y Raúl Morales. No estaba bien el OAR sobre la pista del San Francisco Javier. Contando el final de la primera mitad, los herculinos pasaron ocho minutos sin marcar en los que recibieron un parcial de 0-6 hasta que Luisma de Goya cortó la sangría. Sin embargo, Nando González no estaba contento con la salida de segunda mitad de sus jugadores y pidió tiempo muerto, durante el que estuvo visiblemente claramente cabreado.

Sevilla se estaba comiendo en defensa al OAR, que no era capaz de hilar buenos ataques y, en muchas ocasiones, ni siquiera de llegar a lanzar a portería. En busca de una mayor solidez defensiva, Nando González decidió dar entrada a sus dos especialistas al mismo tiempo: la dupla formada por Álex Malid y Álex Conde. El partido se volvió aguerrido. Cada defensa contaba y cada gol podía ser decisivo en momentos con niveles defensivos tan altos por parte de ambos equipos.

A falta de diez minutos para llegar al final el resultado era ajustado: 19-21 para Sevilla. Empezó a emerger la figura de Mile Mijuskovic, que ante la falta de gol oarista evitó en varias ocasiones que los andaluces se distanciaran en el marcador durante esos minutos. Gabi Navarro puso el menos uno, pero Sevilla sacó a todas sus torres para defender. A cinco para el final el marcador era de 21-22.

Tras el parón, el OAR robó el balón, pero el gol de Rubén Sánchez que hubiera supuesto el empate fue anulado por haber pisado dentro del área antes del salto. Sevilla dispuso de un siete metros muy protestado a su favor. Isra Marín entró para intentar detenerlo, pero David Martínez no falló. Los coruñeses volvieron a perder el balón en el siguiente ataque, pero en una contra el propio Rubén hizo el 22-23 con dos minutos y medio por delante.

El San Francisco Javier creía y empezó a apoyar a su equipo de manera intensa. Mile Mijuskovic detuvo el lanzamiento de Raúl Morales, pero el ataque oarista volvió a acabar en pérdida de balón. Sevilla lo podía sentenciar y Víctor Montesinos pidió tiempo muerto. Tras el parón, Alberto Ruiz hizo el más dos, aunque el OAR reaccionó rápido por medio de Pepe Mora. A punto estuvo de comerse la posesión Sevilla, pero Sasha Tioumentsev consiguió lanzar y sentenciar el encuentro para hacer el 23-25 definitivo.

El OAR sumó así su segunda derrota de la temporada en División de Honor Plata y cedió el liderato precisamente en favor de Balonmano Sevilla. Las victorias de San Pablo Burgos, Agustinos y Puerto Sagunto dejan a los coruñeses quintos, aunque todavía tienen que disputar su partido aplazado contra Sinfín Santander.