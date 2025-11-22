El OAR recibe a un rival de altura con el liderato en juego

Luis Horcajada, ex de Balonmano Sevilla, lanza a portería durante el choque entre OAR e Ibiza Germán Barreiros

Tras robar el liderato en Alicante hace una semana, el Attica 21 Hotels OAR Coruña se enfrenta hoy a otro hueso duro de roer como es el Balonmano Sevilla, equipo con el que comparte la primera plaza, además de Agustinos. Esta tarde a partir de las 19.00 horas el San Francisco Javier vivirá un duelo por todo lo alto entre dos equipos, hasta el momento, punteros de la División de Honor Plata.

Balonmano Sevilla, con el Grupo Proin detrás de la inversión económica del club, ascendió al segundo escalón del balonmano nacional hace dos temporadas. El año pasado sufrió para mantener la categoría, teniendo que luchar con Zaragoza en la eliminatoria de playoff de descenso y consiguiendo finalmente la permanencia. “Era el año de mantenernos en la categoría y nos salvamos de milagro, fuimos el último equipo que se salvó. Fueron todo complicaciones, con dudas semana tras semana de qué iba a pasar”, recuerda un Luis Horcajada que este verano cambió Sevilla por A Coruña y ahora forma parte de la plantilla oarista.

Tras ese año complicado, Sevilla se ha reforzado y ha formado una plantilla de primer nivel para luchar por el ascenso a Asobal. En sus filas cuenta con un campeón del Mundo con España en 2013 como es Ángel Montoro, que destaca por su gran altura (2,13 metros) y su potente lanzamiento. “Contra él solo hay una opción: intentar anticiparte y llegar antes que él a lo que esté pensando. Si él está pensando en lanzar, subir para que no lance. Y luego confiar en nuestra portería”, explica un Luis Horcajada que compartió vestuario con el toledano la pasada campaña. “Un jugador con las características de Ángel Montoro te condiciona un poco por su especificidad cuando está en el campo, pero intentaremos hacerlo de la mejor forma posible”, añade por su parte el entrenador del OAR, Nando González.

Pero Montoro no es la única amenaza de Sevilla. También está en la plantilla el hispano-ruso Sasha Tioumentsev, que a sus 42 años sigue dando guerra con más de cuatro goles por encuentro. Apenas diez días lleva en el equipo Tito Díaz, lateral izquierdo de 25 años procedente del Bidasoa de Asobal y que en su debut con Sevilla anotó siete tantos. “Tito Díaz es un jugador que venía participando con Bidasoa. Es un muy buen equipo y, para sacar algo positivo, tendremos que hacer muy bien las cosas”, afirma Nando.

Esas ‘cosas’ volverán a partir de una intensidad defensiva que está dando alegrías al OAR esta temporada, siendo el tercer mejor dato de la competición en cuanto a media goles recibidos por partido. “Defensivamente tenemos que estar serios para propiciar transiciones que sean efectivas y eficientes y así desgastarnos menos en ataque posicional. Pero esto es papel, teoría. Luego la práctica y los momentos de partido veremos cómo los afrontamos. Sevilla es uno de los candidatos a luchar por el ascenso, tiene una plantilla muy compensada con mezcla de jugadores con experiencia en Asobal y Plata y tendremos que hacerlo muy, muy bien para ganarle”, sentencia Nando.

Viejos amigos

El de esta tarde será un partido especial para Luis Horcajada. El jugador madrileño jugó las dos últimas temporadas en las filas de Sevilla, de donde afirma haberse llevado, sobre todo, amigos: “Es un partido para mí marcado en el calendario, muy bonito más que nada porque juego contra amigos, que es una cosa que en el deporte a veces no se ve. En esos dos años hice verdaderas amistades, durante dos campañas fue mi segunda casa y jugar contra amigos siempre es bonito”, afirma.

El pasado verano tomó la decisión de cambiar Sevilla por A Coruña y firmar por el OAR tras el ascenso de los coruñeses a División de Honor Plata. “Ellos (el OAR) tenían interés en mí y yo siempre he sido un poquito más del Norte, entonces estaba buscando también ese desplazamiento. Contándome un poco sobre el proyecto pensé que era una buena oportunidad para crecer como jugador y como persona”. Sobre el inicio de temporada, se reconoce “sorprendido” con los resultados del equipo. “Somos un grupo humano muy unido y sentimos todos que estamos jugando en el equipo de nuestro barrio”, explica sobre las claves del éxito oarista.