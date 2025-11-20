Un campeón del mundo de 2,13 amenaza el liderato del OAR

Ángel Montoro durante su etapa en el Kadetten Schaffhausen Ángel Montoro en Facebook

El cambio de división traía varias consecuencias consigo para el Attica 21 Hotels OAR Coruña esta temporada. Una de ellas era el aumento de nivel de los equipos, pero también de los jugadores rivales. Tanto es así que este sábado (19.00 horas) recibirán en el San Francisco Javier a todo un campeón del mundo con España como es Ángel Montoro.

El OAR se redime en Alicante 31 años después Más información

El jugador toledano de 36 años forma parte de la plantilla del Balonmano Sevilla desde la pasada temporada, pero cuenta con una trayectoria envidiable en el balonmano tanto nacional como internacional. Tras empezar como portero de fútbol y probar el baloncesto, terminó entrando en la cantera del Balonmano Toledo. Con apenas 19 años fichó por un clásico como es el Ademar León, donde empezó a destacar. Su buen hacer le sirvió para debutar con la selección española absoluta en 2011 de la mano de Valero Rivera, aunque ese mismo año sufrió una grave lesión de rodilla que le hizo perderse el europeo de 2012.

A pesar de ello, un año más tarde pudo redimirse y fue convocado al Mundial de 2013 que tuvo lugar en España. El combinado nacional salió vencedor de dicho torneo, conquistando su segunda (y hasta el momento última) corona internacional.

Ángel Montoro levanta el trofeo de campeón del Mundo en 2013 Ángel Montoro en Facebook

A nivel de clubes, tras dejar el Ademar en 2012 fichó por el FC Barcelona, donde estuvo dos años, aunque uno de ellos fue cedido en el Toulouse, antes de poner rumbo a la liga polaca. Su regreso a España fue de la mano del Ciudad de Logroño y luego del Ciudad Encantada. En 2019 inició una nueva aventura internacional con el mítico Kadetten Schaffhausen suizo. Antes de fichar por Sevilla pasó tres temporadas en el Olympiacos griego.

El OAR roba el liderato en Alicante (24-37) Más información

Lateral derecho, de 2,13 de altura y zurdo de mano, Ángel Montoro llega este sábado al San Francisco Javier como una de las muchas amenazas de Balonmano Sevilla. El veterano jugador toledano acumula 33 goles esta temporada en diez encuentros disputados, una media de 3,3 por encuentro, pero no es el único peligro del equipo andaluz. Apenas diez días lleva en el equipo Tito Díaz, lateral izquierdo de 25 años procedente del Bidasoa de Asobal y que en su debut con Sevilla anotó siete tantos. También está en la plantilla el hispano-ruso Sasha Tioumentsev, que a sus 42 años sigue dando guerra con más de cuatro goles por encuentro.

Será un partido complicado para un OAR que tratará de defender un liderato inesperado. Los coruñeses se hicieron con el primer puesto de la tabla hace una semana en Alicante, a pesar de estar empatados a puntos precisamente con Agustinos y Sevilla. Una victoria este sábado afianzaría la primera posición herculina, aunque es una empresa que se presupone complicada, pero este equipo no deja de demostrar que para ellos, nada es imposible.