El OAR roba el liderato en Alicante (24-37)

Pepe Mora lanza a portería durante el partido ante Málaga Germán Barreiros

El Attica 21 Hotels OAR Coruña es el nuevo líder de División de Honor Plata. El equipo herculino visitaba la pista más complicada de la categoría, donde se impuso a Agustinos Alicante por un contundente 24-37. Los coruñeses firmaron un partido soberbio a nivel defensivo, con un Mile Mijuskovic imperial bajo los palos, y acertadísimo en ataque, liderados por Gabi Navarro con doce goles en su cuenta particular.

Empezó por delante en el marcador el OAR gracias a un siete metros convertido por Álex Chan, titular en la dirección de juego coruñesa. A los cuatro minutos de juego y con 1-3 en el marcador, los gallegos se quedaron con seis jugadores sobre la pista por la exclusión de Pepe Mora. Agustinos empezó a encontrar vías ofensivas para marcar, pero el OAR tampoco bajo el ritmo y se mantuvo por delante en el marcador durante esos dos minutos de inferioridad.

La defensa oarista se estaba imponiendo sobre la pista alicantina, lo que dio lugar a varias contras rápidas y letales para ampliar la ventaja visitante. El acierto de Mile Mijuskovic bajo los palos y de jugadores como Gabi Navarro en ataque también fueron clave para forzar el primer tiempo muerto de Agustinos con el marcador en 3-7.

Tras el parón, el equipo alicantino marcó por medio de un David Jiménez que fue excluido en la siguiente defensa. La inferioridad les pasó factura a los locales, que vieron como el OAR se alejaba hasta el 4-9. Jiménez regresó a la pista y lo hizo con un latigazo desde la larga distancia para volver a acercar a los suyos en el electrónico.

El OAR estaba inspirado en ataque. Llegó a los diez goles a favor en apenas trece minutos de juego. A los coruñeses no les estaba costando demasiado atravesar la defensa alicantina, una de las mejores a nivel estadístico de toda la competición. La defensa herculina si hacía honor a lo que venía siendo toda la temporada. Intensa, férrea y aguerrida, impidiendo lanzamientos fáciles y lanzando contragolpes fugaces.

El gran momento oarista les llevó a separarse en el marcador en hasta siete goles: 7-14, a falta de diez minutos para el descanso. La exclusión de Diogo Freitas dio alas a un Agustinos que recortó distancias y se puso a tres goles de diferencia para forzar el tiempo muerto de Nando González. El líder mantuvo su buen momento y se puso a uno tras el parón, pero el OAR recuperó a su séptimo hombre y, con un parcial de 0-3, se marchó con una buena ventaja de 14-18 al tiempo de descanso.

Contundencia

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto herculino tuvo hasta dos ocasiones en las manos de Gabi Navarro para ponerse seis arriba, pero en ambas se topó con dos grandes intervenciones del guardameta rival. Más acertado estuvo el capitán Diego Martínez, quien con dos goles seguidos puso el más siete para su equipo.

Alicante no estaba fino en ataque y le costó muchos minutos marcar su primer gol de la segunda mitad. A esto se sumó la exclusión de Dani Reinante, dos circunstancias que el OAR aprovechó a la perfección para tomar una amplia distancia en el marcador con un parcial de salida de 0-5.

Agustinos pidió tiempo muerto, pero se quedó también sin el oficial Juan Carlos Bricio, una exclusión que alteró a la grada local. Ocho minutos tardó en llegar el primer tanto alicantino de la segunda parte, obra de David Quiles en una bonita jugada. El OAR lo tenía de cara para regresar a Coruña con dos puntos más en su casillero, pero los coruñeses eran conscientes de que estaban jugando en la cancha del líder de la competición y que, pese a la amplia ventaja, no iba a ser fácil.

El OAR perdió durante dos minutos a Juanka Ortiz y Agustinos se volvió a acercar en el marcador, espoleado por su afición. Alicante subió líneas en defensa, intentando no dejar actuar con libertad a los centrales oaristas. El equipo local necesitaba arriesgar si quería tener opciones de llegar vivo al final del encuentro. A falta de trece minutos, la empresa parecía posible, ya que el marcador señalaba un 21-26, pero el OAR se repuso del parcial negativo con dos goles seguidos de Peter Kende y Rubén Sánchez para provocar así el tiempo muerto alicantino.

Agustinos decidió jugar con siete en ataque, pero en la primera acción Gabi Navarro robó el balón y marcó a placer para el OAR. Los coruñeses seguían muy serios en facetas defensivas y consiguieron replicar la anterior acción, en esta ocasión con Rubén Sánchez como protagonista, para ponerse diez arriba con ocho minutos por disputar. No fue el día de Agustinos en ataque y sí del OAR en defensa. Dos nuevas contras terminaron de matar el partido a favor de los coruñeses, que no sufrieron en los minutos finales y terminaron ganando por un contundente 24-37.

Una victoria que deja al OAR con 14 puntos en su casillero, los mismos que el propio Agustinos y Proin Sevilla, con los tres equipos empatados en el primer puesto, aunque los andaluces han disputado un encuentro más. Sin embargo, la diferencia de goles coloca a los coruñeses como líderes de la División de Honor Plata.