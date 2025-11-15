Choque de altos vuelos entre OAR y Agustinos

Gael Blanco lanza a portería contra el Nava Carlota Blanco

"El objetivo sigue siendo exactamente el mismo que antes de empezar la temporada. Es inamovible e innegociable". Eso afirma Nando González, entrenador del equipo, cuando se le pregunta sobre si el gran comienzo de temporada del Attica 21 Hotels OAR Coruña ha hecho que sus pareceres hayan cambiado con respecto a unos meses.

Tras conseguir el ascenso y antes de empezar la nueva campaña en División de Honor Plata, desde el club se trasladó que su objetivo para la misma era conseguir la salvación lo antes posible para poder asentar al OAR en la nueva categoría. Sin embargo, tras nueve jornadas (ocho para los herculinos), el decano del balonmano coruñés podría ponerse líder este fin de semana.

El OAR jugará a domicilio por segunda jornada consecutiva. Tras imponerse en Benidorm la semana pasada, mañana (12.30 horas a través de YouTube) disputará en Alicante un duelo de altas miras contra Agustinos. El equipo de la costa mediterránea lidera la División de Honor Plata con catorce puntos, a pesar de tener un partido aplazado (al igual que el OAR). Los coruñeses son terceros en la clasificación a tan solo dos puntos, por lo que, de ganar, podrían ponerse primeros si el resultado de Proin (segundo clasificado) es favorable.

Sin embargo, es algo a lo que a nivel interno se le resta importancia: "La verdad es que, en una jornada diez dar importancia al liderato tal y como es esta categoría, me parece un atrevimiento. Lo único que sé es que dentro del vestuario lo que ilusiona es ganar los dos puntos. Si sumáramos catorce ya quedaría menos para conseguir el objetivo y eso lo tiene claro el vestuario", afirma Nando.

El preparador cántabro podrá contar con toda su plantilla al completo de cara al duelo de mañana. "Un partido muy difícil que jugamos contra una de las plantillas más compensadas de la categoría. Hacen un muy buen balonmano desde hace bastante tiempo y, a pesar de las bajas, siempre mantienen la esencia. Respecto a los jugadores, están líderes por algo, y el ambiente allí les va a dar muchos puntos". De hecho, Agustinos todavía no ha perdido como local en Liga, aunque sí lo ha hecho en Copa contra Cangas, equipo de Asobal.

El equipo alicantino tiene una de las mejores defensas de toda la liga, recibiendo de media 28,13 tantos por encuentro. En ataque también son letales, con un promedio de 31,5 goles anotador en cada partido. "Tienen, principalmente, una buena defensa, una muy buena transición y un ataque posicional muy claro con buenos jugadores en la primera línea y una concepción de juego muy dinámica", dice sobre su rival Nando González.

El técnico oarista tiene claro por dónde pasan las claves para que su equipo pueda regresar a A Coruña con uno o dos puntos en el bolsillo: "Tenemos que ser nosotros mismos y seguir compitiendo los 60 minutos en cualquier circunstancia. Veremos si jugamos nuestras bazas bien y nos podemos traer algo positivo de Alicante".