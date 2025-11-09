El OAR asalta el Palau de Benidorm y continúa codeándose con la clase noble

Juanka Ortiz, del OAR, en el partido contra el Nava Carlota Blanco

Pablo V. Pineda. ADG. Benidorm (Alicante)

El OAR sigue dando muestras de su solvencia y no parece intimidarle ningún escenario. En un pabellón que había recibido en las últimas temporadas a la flor y nata del balonmano estatal, el conjunto coruñés superó a un rival que la pasada primavera se despedía de la Asobal y que llegaba lanzado a la cita después de un octubre perfecto con un pleno de cuatro victorias en el torneo de la regularidad.

El conjunto que dirige Fernando González completó un gran encuentro, sobre todo en la segunda parte, en la que siempre llevó la iniciativa en el marcador y en la que destacaron por encima del resto el guardameta Mijuskovic y De Freitas.

El Nava ahoga el sueño copero del OAR en la prórroga (30-32) Más información

El partido arrancó a un ritmo frenético. El conjunto local, en plena racha positiva de resultados, se mostró demoledor en sus primeros ataques, aunque el equipo herculino no le fue a la zaga y logró mantener el ritmo anotador gracias al acierto en los lanzamientos de Álex Chan y Navarro.

La igualdad se mantuvo hasta el minuto once (6-6). Cada gol tenía réplica inmediata por parte del rival, sin que los porteros pudieran, siquiera, tocar la pelota.

Con el paso de los minutos, el veterano portero Mijuskovic fue creciendo y levantó un muro imposible de superar para su exequipo, lo que aprovechó el OAR para lograr su primera ventaja en el marcador.

Las paradas del guardameta montenegrino propulsaron al conjunto coruñés, que abrió la primera brecha mediado el primer tiempo, cuando aumentó a tres goles la diferencia tras un nuevo tanto anotado por Navarro (6-9).

Marko Krivokapic, técnico del Benidorm, se vio obligado a parar el partido con un tiempo muerto en el minuto 18 ante el bloqueo ofensivo de sus hombres, incapaces de superar la barrera defensiva del cuadro coruñés

Gonzalo Carró: "Donde empecé a respirar balonmano fue en el OAR" Más información

El conjunto anfitrión no reaccionó y el equipo de Fernando González aprovechó la coyuntura para elevar la diferencia hasta los cinco goles (7-12). El Benidorm, superado a la hora de sujetar a Álex Chan, De Freitas y Navarro, estaba contra las cuerdas, pero en los cinco últimos minutos del primer acto el encuentro dio un vuelco inesperado.

El OAR cometió varios errores en ataque, penalizados por su rival con rápidos contragolpes culminados por el argentino Ramiro Martínez. Con 11-13, González intentó frenar la remontada, pero el Benidorm, mejorado en la portería, siguió lanzado hasta igualar el partido, de nuevo al contragolpe, en el último segundo del primer tiempo (15-15).

En el inicio del segundo periodo se repitió el guion del primer acto. Ambos equipos volvieron a mostrar un acierto total en ataque, si bien, en esta ocasión, la iniciativa en el marcador correspondió siempre al conjunto herculino.

La igualdad fue una constante durante los veinte primeros minutos, en los que De Freitas lideró a la escuadra coruñesa en ataque y ejerció de líder para sus compañeros. El Benidorm se puso por delante, de nuevo, en el minuto 45, pero no logró dar continuidad a su ventaja por culpa de un excelente Mijuskovic.

Acelerón final

El portero montenegrino, en un momento crítico, ya que el OAR estaba en inferioridad numérica, realizó dos paradas vitales que impidieron la fuga en el marcador del conjunto alicantino.

En el tramo decisivo del partido, el Benidorm, pese a la experiencia de sus jugadores, tembló en ataque y el elenco de Fernando González fue un martillo pilón. Sendos goles de Roldán y Rubén Sánchez llevaron la ventaja hasta los tres tantos a tres minutos y medio del final (29-32).

Krivokapic intentó reanimar a su equipo con un tiempo muerto a la desesperada, pero la presión a toda pista del cuadro anfitrión no hizo temblar al conjunto herculino, que se permitió incluso el lujo de ampliar la diferencia por medio de Horcajada para rubricar un triunfo espectacular en una de las canchas más exigentes de la categoría.