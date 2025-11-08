El OAR Coruña visita a un igual, el BM Benidorm

Imagen del partido de Copa en el que el OAR cedió tras una prórroga contra el Nava Carlota Blanco

El OAR Coruña encara este domingo (12.00 horas) un compromiso correspondiente a la novena jornada de División de Honor Plata que le mide a un igual, el BM Benidorm, con el que comparte situación.

Un duelo de diez, que son los puntos que lucen en el casillero de ambos equipos, aunque el conjunto alicantino llega a la cita con mejor racha, tres victorias consecutivas, por dos éxitos y una derrota del plantel entrenado por Nando González.

Curiosamente, en esta tacada triunfal, el Benidorm ha ganado todos los encuentros por un solo gol de diferencia: 27-28 al HC Eivissa, 30-29 al Barça Atletic y 29-30 en la cancha del Sinfín Santander.

Además de la puntuación, Benidorm y OAR también comparten el hecho de haber jugado un partido menos que prácticamente el resto de los 16 equipos de la competición, entre ellos los tres que tienen justo por encima, el Puerto Sagunto, el San Pablo Burgos y el BM Proin.

Un punto separa al OAR, quinto en la tabla, y a su rival de este domingo, sexto, del conjunto levantino y del castellano, y uno más del sevillano y del líder, el Fundación Agustinos Alicante, también con siete partidos disputados.

El OAR, que las últimas tres jornadas tropezó en casa contra el Eivissa (25-27), también perdió este miércoles en la primera ronda de la Copa del Rey, igualmente en San Francisco Javier, ante el Nava segoviano, equipo de la máxima categoría, que necesitó de una prórroga para avanzar (30-32). Una derrota positiva para los de Nando González.

Los números básicos del Benidorm y el OAR son muy parejos. El equipo alicantino ha anotado un gol más. Y el OAR ha encajado ocho menos.

Juan Carlos Sempere (5,8 dianas de media), Modi Abdoula (4,5) y Pol Roy Trullols (3,7) son los referentes ofensivos de la plantilla que el exlateral internacional serbio Marko Krivokapic, quien en la Asobal militó, en una carrera de nueve años, en el BM Granollers, el BM Aragón y el BM Valladolid.

Por otra, en la novena jornada de Primera Nacional, el Culleredo perdió por 33-30 en la pista del Reconquista de Vigo, conjunto que ahora acumula los mismos puntos, ocho, que el coruñés