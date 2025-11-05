El OAR recibe al Nava en Copa con “ilusión” e “inteligencia”

Gabi Navarro lanza a portería durante el partido contra San Pablo Burgos Carlota Blanco

Han tenido que pasar 73 años desde la fundación del Attica 21 Hotels OAR Coruña para que el club pudiera debutar en la Copa del Rey. Algo que durante mucho tiempo parecía un sueño lejano hoy será una realidad. El OAR va a disputar el torneo del KO y lo hará contra un equipo de Asobal como es el Balonmano Nava.

El primer partido de la historia del club en Copa del Rey y la primera vez que un equipo de la máxima categoría nacional dispute un partido oficial contra el decano del balonmano coruñés. Son dos de los alicientes que tiene este OAR-Nava que se disputa esta tarde a partir de las 20.00 horas en el pabellón San Francisco Javier. Otro es el regreso a casa de Gonzalo Carró, que volverá a pisar la pista del que fue su pabellón local quince años después de dejar las filas oaristas.

“El club está ya en el mapa del balonmano nacional y entre los 30 mejores equipos de España. Esto es un premio y nos puede servir para seguir aumentando masa social”, afirma el presidente del OAR, Carlos Resch, sobre el partido de esta tarde. Una línea de pensamiento que comparte el entrenador Nando González: “No cabe duda de que es un hecho histórico. Tanto directiva, como jugadores y cuerpo técnico estamos encantados de formar parte de este pedacito de la historia de un gran club como es el OAR”.

El técnico cántabro tendrá a su disposición a toda su plantilla a excepción de Joel Rábade e incluidos los internacionales Mile Mijuskovic y Álex Chan. “Nava es un equipo que tiene un ritmo de juego bastante alto, con una buena primera línea, un buen pivote y una buena portería. Vendrá aquí a intentar pasar la eliminatoria, pero esperamos ponérselo complicado”, afirma Nando sobre su rival.

Los dos equipos llegan descansados a este partido, ya que ninguno de ellos jugó el fin de semana, el Nava por el parón internacional y el OAR por el aplazamiento de su choque contra el Sinfín. Además, los segovianos tampoco jugaron la jornada anterior debido a un virus que afectó a casi toda la plantilla, pero que ya no acecha su bienestar.

“Este partido es uno de los premios que te da estar en Plata. Estamos ilusionados, pero sabemos de la dificultad del choque y no perdemos de vista la Liga, que es nuestro verdadero objetivo. Con ilusión porque juegas contra un equipo de Asobal, pero con inteligencia. Para que nos sirva como elemento de motivación, pero no de distracción”, afirma Nando.

“Se vive con mucha ilusión porque es una competición que lleva 51 ediciones y jugamos contra un rival que el año pasado quedó octavo de una de las mejores ligas del mundo. El enfoque es disfrutar. Intentar hacer la machada, pero el foco es la Liga, eso está claro. Nuestro foco es intentar conseguir la permanencia cuanto antes y para eso el partido importantísimo es el del domingo. Este es un partido histórico para que el aficionado coruñés disfrute de balonmano de élite. En el San Francisco Javier siempre se disfruta y hay emoción”, añade por su parte Carlos Resch.

Todavía quedan a la venta algunas entradas en la zona de grada para poder disfrutar del partido de esta tarde a un precio de diez euros por persona. Los tickets se pueden obtener a través de la web oficial del club herculino.