El Nava amarga el sueño copero del OAR en la prórroga (30-32)

Por primera vez en su historia, el Attica 21 Hotels OAR Coruña afrontaba un partido de Copa del Rey. El polideportivo de San Francisco Javier se vistió de gala para recibir a todo un equipo de Asobal como es el Balonmano Nava, un club con una de las historias más curiosas del panorama nacional que se terminó llevando la eliminatoria por 30-32, pero que tuvo que sufrir hasta la prórroga.

Tras unos primeros instantes de imprecisiones por parte de ambos equipos en ataque, fue el Nava quien inauguró el marcador por medio del gallego Brais González, aunque la réplica del OAR fue inmediata gracias a un buen giro de Sergio Torío desde el pivote. Nando González decidió apostar por un cambio en la titularidad de su portería, dando entrada a un Isra Marín que fue quién de desbaratar varias oportunidades visitantes en el inicio.

La defensa oarista estaba siendo muy buena en el comienzo del partido. El plan incluyó una línea más adelantada de lo habitual, con el especialista Álex Malid apretando a los centrales rivales. La del Nava no se quedó lejos, provocando muchas pérdidas coruñesas y acciones que no llegaban siquiera hasta la portería defendida por Patotski. El protagonismo defensivo hizo que el resultado de los primeros diez minutos fuera corto, con 3-4 en el marcador.

El partido ganó en ritmo tanto de juego como de anotación, pero el Nava no bajó la intensidad defensiva y consiguió abrir una pequeña brecha en el electrónico hasta los cinco tantos de diferencia, momento en el que Nando González pidió su primer tiempo muerto. Fue Luisma de Goya quien rompió una racha de varios minutos sin anotar del equipo herculino, pero los 'guerreros naveros' habían encontrado ya su ritmo en ataque. A esto se sumó una nueva inferioridad para los locales, pero en esta ocasión supieron sobreponerse para reducir distancias en el marcador.

Las entradas a la pista de Luisma de Goya y Alberto Roldán dieron aire fresco al OAR en el encuentro. Ambos jugadores ayudaron a que el tramo final de la primera mitad fuera muy positivo para su equipo con seis goles entre ambos, dejando así el marcador en 13-15 al descanso.

Otra vez la épica

No empezó de la manera deseada la segunda mitad para el OAR, que se vio en inferioridad con la exclusión de Pablo Moral. Los coruñeses supieron aguantar y se vieron en la situación inversa, con un siete metros a favor que convirtió Alberto Roldán y con uno más sobre la pista.

Los locales subieron el nivel de intensidad en defensa y el de acierto en ataque. Tanto fue así que consiguieron un parcial de 6-4 en los primeros diez minutos del segundo período que obligó a Álvaro Senovilla a pedir tiempo muerto con empate en el marcador. Tras el paso por el banquillo continuó el buen momento oarista y el equipo coruñés logró su primera ventaja del encuentro con un gol de Luisma de Goya.

El OAR puso por delante su seña de identidad de estas temporadas con Nando González al mando: una gran defensa que da pie a buenos ataques. Al Nava se le estaban complicando las tareas ofensivas entre el buen hacer local y sus propias imprecisiones, y ahora eran los coruñeses quienes sí tenían acierto de cara a portería. Una contra liderada por Diogo Freitas puso el más tres a falta de once minutos para el final y terminó de encender a la grada de San Francisco Javier.

Llegó entonces una exclusión de Diego Martínez que permitió que el Nava se acercara a tan solo un tanto. Un mal momento que hizo que Nando González pidiera tiempo muerto a falta de nueve minutos para frenar la racha rival. Poco después fue el OAR quien tuvo superioridad. Dos minutos que dieron alas al equipo local para mantenerse por delante.

A cinco minutos para el final del partido, el resultado era de 24-23, pero el Nava igualó la contienda por medio de Batista. El OAR quería volver a tirar de épica en San Francisco Javier y se puso por delante de nuevo gracias a un latigazo de Gabi Navarro. Marugán devolvió el tanto con un lanzamiento esquinado a la escuadra, imposible para Isra Marín.

Los locales perdieron el balón en el siguiente ataque, lo que dio al Nava la oportunidad de ponerse por delante. Álvaro Senovilla paró el partido y pidió tiempo muerto para orquestar la jugada.

En el regreso a la pista, Isra Marín detuvo el lanzamiento de Brais González y ahora era Nando quien pedía tiempo muerto para diseñar el ataque de su equipo a falta de un minuto. Tampoco le salía bien, ya que Martins detenía el lanzamiento de Luisma de Goya. El Nava tuvo la última, pero volvió a errar y el partido se fue a la prórroga.

Prórroga

El tiempo extra empezó de cara para el equipo segoviano. Brais González acertó en ataque y sus compañeros robaron el balón en la siguiente defensa. Brais marcó de nuevo y su equipo volvió a robar en defensa. El OAR no salió bien a la prórroga, no conseguía carburar en ataque, ni detener la ofensiva navera. Un nuevo gol de Brais González distanció todavía más al Nava antes del descanso, al que se llegó con 26-29.

Nando González decidió salir a la segunda parte sin portero, buscando una nueva épica oarista. El primer ataque salió mal. El equipo perdió el balón ante una posible falta sobre Alberto Roldán y el Nava marcó fácil desde su campo. Le fallaban ya las fuerzas al OAR en estos minutos. Los lanzamientos no salieron tan potentes y las defensas dejaron de ser tan intensas.

Aún así, el equipo coruñés no dejó de intentarlo. Un gol de Diogo Freitas y una contra del Alberto Roldán pusieron el menos dos e hicieron creer a la grada oarista. Otra espectacular defensa lideró otro gran ataque que culminó Diogo para colocar a su equipo a solo un gol, pero Lufuanitu despertó al OAR de su sueño. Los coruñeses pelaron hasta el final, con la garra y el carácter que les caracteriza. Sin embargo, el partido y la eliminatoria se fueron para Nava de la Asunción con un resultado final de 30-32.

El Nava celebró el pase sobre la pista del San Francisco Javier Carlota Blanco