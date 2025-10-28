Mi cuenta

Diario de Ferrol

Balonmano

Semana de descanso para el OAR

Tras aplazar su partido de este sábado, no volverá a jugar hasta el miércoles 5 en Copa del Rey

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/10/2025 10:41
El banquillo oarista, atento durante el partido contra el Eivissa
El banquillo oarista, atento durante el partido contra el Eivissa
Germán Barreiros

Tras un inicio de temporada de sobresaliente, el Attica 21 Hotels OAR Coruña tendrá este fin de semana su primer descanso. El equipo coruñés debía disputar su partido correspondiente a la octava jornada contra en Sinfín cántabro pero, tras pedir el aplazamiento por la ausencia de los internacionales Álex Chan y Mile Mijuskovic, el encuentro se jugará finalmente el 17 de diciembre.

Una acción defensiva del OAR ante el Eivissa

El OAR-Sinfín se jugará el 17 de diciembre

Más información

A este mini parón, el OAR llega tras ser claramente el equipo revelación de las primeras siete jornadas de División de Honor Plata. El club herculino regresó a la segunda categoría del balonmano nacional 17 años después y lo ha hecho por la puerta grande. Fue el último equipo en perder la condición invicto de toda la categoría y, a día de hoy, la de hace semana y media contra Eivissa es la única derrota que figura en su casillero. Un casillero en el que hay diez puntos acumulados tras cuatro victorias y dos empates y que le sitúan en tercera posición empatados con el segundo, Proin, y el cuarto, Benidorm, siendo tan solo superados por Agustinos, con doce puntos.

El próximo compromiso oarista no será liguero, sino de Copa del Rey. El San Francisco Javier recibirá la próxima semana a un equipo de Asobal como es el Balonmano Nava en la primera ronda de la competición copera. El encuentro se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 20.00 horas.

Será un partido especial, ya que se tratará del primero del OAR en Copa del Rey en toda su historia. Además, lo hará contra un equipo curioso como el Nava, que pertenece a un pueblo segoviano de menos de 3.000 habitantes en el que el balonmano es el centro de todo lo que allí pasa.

El Nava celebra una victoria

Nava de la Asunción, el pueblo de menos de 3.000 habitantes que acecha al OAR en Copa del Rey

Más información

El Nava llegará aún más descansado que el OAR a ese partido, ya que tampoco jugará este fin de semana por el parón de selecciones de Asobal. Pero, además, tampoco jugó en la pasada jornada tras aplazarse su encuentro por una indisposición que afectó a diez jugadores la plantilla del equipo segoviano.

El próximo compromiso del OAR en División de Honor Plata será el 9 de noviembre a las 12.00 horas contra Benidorm a domicilio.

