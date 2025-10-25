El filial del Barça pone a prueba al OAR

Beltrán Bedía lanza a portería ante Eivissa Germán Barreiros

El Attica 21 Hotels OAR Coruña visita una de las pistas más complicadas de toda la División de Honor Plata como es la del filial del Barcelona. Los coruñeses se verán las caras con un equipo plagado de talento joven destinado a destacar en el mundo del balonmano, pero tratarán de conseguir dos nuevos puntos que les mantengan en las zonas privilegiadas de la tabla clasificatoria. Tras este partido, Álex Chan y Mile Mijuskovic se marcharán con sus selecciones y el OAR no volverá a jugar hasta el miércoles 5 de noviembre, cuando recibirá al Nava en Copa del Rey.

La semana ha sido complicada para el equipo, ya que se ha tenido que enfrentar a un brote de gripe que ha afectado a buena parte de la plantilla. Sin embargo, el entrenador Nando González afirma que esto no supone ningún problema de cara al partido de este sábado contra el Barça. "La semana ha sido complicada en el sentido de que hay varios condicionantes de gripo, pero hemos entrenado bien dentro de estas circunstancias de gripe y de jugadores que han tenido fiebre", explica.

Esta ha sido la primera semana que el OAR ha entrenado esta temporada tras una derrota, pero eso no le ha quitado normalidad ni intensidad a los entrenamientos, más bien al contrario: "He visto a los jugadores con más ganas de entrenar si cabe, con más motivación, con más hambre. Eso es un poco lo que algunas derrotas enseñan. Ahora tenemos que corregir los errores que hemos tenido y mirar hacia el frente, que al fin y al cabo, no hay descanso", afirma Nando González.

A su rival de esta jornada lo analiza de la siguiente manera: "Es un club de cantera donde no solamente tiene parte de los mejores jugadores de España, sino parte de los jugadores más destacados a nivel mundial. Es un gran equipo que tiene unas señas de identidad muy claras y que juega a un sistema desde hace muchas temporadas". Para intentar contrarrestar ese sistema y las fortalezas blaugranas, el OAR debe centrarse una vez más en su defensa: "Debemos seguir nuestras señas de identidad, una defensa dura y agresiva y, a partir de ahí, crecer como equipo".