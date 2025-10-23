El OAR-Sinfín se jugará el 17 de diciembre

Una acción defensiva del OAR ante el Eivissa Germán Barreiros

El partido de División de Honor Plata entre el Attica 21 Hotels OAR Coruña y Sinfín Santander ya tiene nueva fecha. El encuentro se disputará el miércoles 17 de diciembre a las 20.00 horas en el pabellón San Francisco Javier de A Coruña.

El choque corresponde a la octava jornada de liga, que se disputa el fin de semana del 1 de noviembre. Sin embargo, el equipo herculino solicitó a la Federación el aplazamiento del mismo porque no iba a poder contar con dos de sus jugadores: Álex Chan y Mile Mijuskovic, convocados con las selecciones de Estados Unidos y Montenegro, respectivamente.

El mayor problema se generaba con la ausencia del montenegrino, ya que se trata de uno de los dos únicos guardametas que tiene el primer equipo oarista. Con esta problemática como argumento principal, el OAR solicitó aplazar el partido y la Federación lo concedió. Tras barajarse diversas fechas para su disputa como el 8 de diciembre o el 10 de enero, finalmente se ha acordado que se dispute el miércoles 18 de diciembre.

A pesar de ser un miércoles, el partido del OAR coincidirá en fecha (y casi en hora) con uno del Básquet Coruña, que juega el mismo día en el Coliseum contra el COB Ourense a las 20.45 horas, una coincidencia que afectará de manera particular a Carlos Lariño, médico tanto del Leyma como del OAR.

El conjunto entrenado por Nando González disputará así tres partidos en apenas una semana. El 13 de diciembre a las 17.30 horas visitará a Anaitasuna, el 17 a las 20.00 recibirá a Sinfín y el fin de semana del 20 jugará en el San Francisco Javier de nuevo, esta vez contra Puerto Sagunto.

Calendario

Eso será en el mes de diciembre y antes el OAR tendrá varios compromisos que cumplir. El más próximo será el de este sábado, cuando se midan al filial de Barcelona en la ciudad condal. Tras ese encuentro, Mile Mijuskovic ser irá directo con su selección nacional, mientras que Álex Chan regresará con el equipo a A Coruña y se irá a la concentración estadounidense en Dinamarca desde Oporto.

Los coruñeses llegan a ese duelo después de cosechar su primera derrota de la temporada el pasado fin de semana en casa contra el Eivissa por 25-27. Un resultado que deja al OAR sexto, empatado a ocho puntos con hasta otros cinco equipos: San Pablo Burgos, el propio Eivissa, Sevilla, Puerto Sagunto y Benidorm. Por su parte, el Barça Atletic es octavo con seis puntos y acumula tres derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga.

El primer fin de semana de noviembre es cuando se debería disputar el partido aplazado contra Sinfín, por lo que el OAR descansará unos días más antes de recibir en el San Francisco Javier al Balonmano Nava de Asobal en Copa del Rey.

El partido, correspondiente a la primera ronda eliminatoria de la competición copera, se disputará el miércoles 5 de noviembre a las 20.00 horas en el pabellón coruñés.