El OAR aplaza el partido contra el Sinfín por los compromisos de dos de sus internacionales

Mile Mijuskovic, en un partido con el OAR de esta temporada

Los compromisos internacionales de las selecciones nacionales condicionan el calendario del OAR en la División de Honor de Plata. Álex Chan recibió la llamada de Estados Unidos y Mile Mijuskovic la de Montenegro, por lo que el equipo coruñés se vio obligado a pedir el cambio de fecha del partido que dentro de dos jornadas tenía que enfrentarle con el Sinfín de Santander en el pabellón de San Francisco Javier, aceptado por la Federación Española de Balonmano.

El encuentro estaba previsto para el próximo 1 de noviembre, que es la misma fecha en la que juega el portero con su selección un amistoso frente a Bélgica en territorio montenegrino (también hay otro partido el día anterior). El guardameta, de hecho, ya aprovecha el desplazamiento de este fin de semana a Barcelona para disputar el duelo de la séptima jornada contra el Barça Atlètic para viajar directamente desde allí a su país.

La ausencia de Mijuskovic es uno de los principales motivos por los que la Federación Española aceptó el cambio de fecha. Es imposible que el llegue a tiempo al partido, lo que dejaría al OAR con Israel Marín como único portero de la plantilla y tendría que cubrir la otra vacante con la subida de un juvenil.

En el caso de Álex Chan, este volverá de Barcelona con el equipo para después viajar vía Oporto a Dinamarca, donde la selección de Estados Unidos realizará una concentración que incluye tres amistosos contra equipos locales (Give, Ribe Esbjerg y Kif Kolding).

Nueva fecha

La nueva fecha para el partido contra el Sinfín de Santander será anunciada este miércoles. Entre los dos equipos intentan ponerse de acuerdo. En principio se barajan dos posibilidades. Una es el 8 de diciembre, aprovechando el puente festivo, aunque al ser lunes y con poco margen con respecto al encuentro del fin de semana parece la menos probable. Y la otra ya es en 2026, el 10 de enero, una semana antes de que se retome la competición después del parón navideño.