El OAR, tercero, recibe a otro de los cocos de la competición

Álex Chan lanza a portería frente a San Pablo Burgos Carlota Blanco

El polideportivo de San Francisco Javier acoge este sábado (20.00 horas) un duelo en la parte alta de tabla de División de Honor Plata entre el Attica 21 Hotels OAR Coruña, tercer clasificado, con ocho puntos en su casillero, y el HC Eivissa, cuarto con dos unidades menos.

El equipo entrenado por Nando González llega al sexto compromiso de la División de Honor Plata tras romper la semana pasada, en la cancha del CB Soria (21-22), una racha de dos empates consecutivos, a domicilio ante el Base Oviedo (26-26) y en casa contra el CB Ciudad de Málaga (29-29).

El técnico cántabro podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Joel Rábade, lesionado de larga duración, para un partido contra un rival destinado a estar en la zona alta de la tabla. "Ibiza creo que es uno de los clubes favoritos para estar luchando por las fases de ascenso. Es un equipo muy asentado en la categoría y que se ha reforzado muy bien este año. Es un muy buen equipo, quizás el más potente de los que nos hemos enfrentado estas seis jornadas junto con Burgos", analiza Nando.

Por su parte, el conjunto ibicenco, del que el pasado verano llegó una de las caras nuevas en la plantilla oarista, Alex Malid, cayó la última jornada por 27-28 frente al BM Benidorm, equipo ubicado en la novena plaza, tras este triunfo con los mismos puntos que el Eivissa, el Cisne, el Barça Atlètic, el CB Triana y el CB Puerto Sagunto.

Precisamente el especialista defensivo del OAR ha ayudado a su cuerpo técnico con el scouting esta semana: "Me gusta mucho hablar con los jugadores. Sobre todo cuando juegas contra un equipo donde tienes algún jugador que ha participado en ese equipo. Es cuestión de preguntarles un poco para conocer más cosas. Claro que hemos estado hablando esta semana de algunos detalles", reconoce Nando González.

Marc Ferrè, con 23 goles en cuatro partidos (4,6 de media); Chychykalo Roman, con 21 en cinco (4,2) y Biel Valera, con 19 también en media docena (3,8) son los referentes ofensivos de una escuadra balear muy anotadora (32,2 tantos por encuentro) pero también muy permeable en defensa (29,2), mientras que la herculina marca 27,6 y recibe 26,4.

Un partido de mucho valor para el plantel de Nando González, que acumula la misma puntuación que el segundo clasificado, el San Pablo Burgos, y dos menos que el líder e invicto, el Fundación Agustinos Alicante, que en esta sexta jornada recibe al CB Alcobendas, farolillo rojo y sin un solo punto en su casillero. El equipo castellano, por su parte, juega en casa contra el Benidorm.