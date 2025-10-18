El OAR da la cara, pero pierde el invicto con el Eivissa (25-27)

Álex Chan lanza a portería frente al HC Eivissa Germán Barreiros

El Attica 21 Hotels OAR Coruña disputó este sábado su tercer partido como local de la temporada, en el que recibió en el San Francisco Javier al HC Eivissa, uno de los candidatos a ocupar los primeros puestos de la tabla a final de temporada. Pasara lo que pasara en el choque, el equipo de Nando González ya tenía asegurado un hito: ser el último equipo de toda la División de Honor Plata en perder, algo que se aseguraron tras la derrota de Agustinos con Santander. Los coruñeses perdieron su condición de invicto y se sitúan quintos en la clasificación tras el resultado final de 25-27.

Cambió el central titular Nando González para el encuentro, dando entrada de inicio a Alberto Roldán en detrimento de Álex Chan, máximo artillero del equipo. La salida oarista fue buena, con dos goles en sus primeros dos ataque por medio de Diogo Freitas y el capitán Diego Martínez. Por contra, el primer tanto balear llegó desde el extremo izquierdo, obra de David Martínez.

Tras un inicio fluido, el OAR entró en una mala racha ofensiva y de varias pérdidas de balón que permitieron crecer a Eivissa en el partido. A los nueve minutos, la exclusión de Diego Martínez dejó a los coruñeses con un hombre menos durante dos minutos, tiempo en el que el marcador se igualó a seis tantos. El partido entró en una fase trabada donde los baleares se manejaron menor y lograron su primera ventaja a los 17 minutos con el 7-8.

Fue el momento de Gabi Navarro, que mantuvo al OAR en el encuentro con tres zurdazos desde la larga distancia y un robo providencial en defensa para favorecer el tanto a la contra de Alberto Roldán. El central oarista estuvo especialmente inspirado de cara a portería en la primera mitad, marcando cinco goles, a pesar de que Jorge Broto le detuvo un siete metros. El guardameta visitante aguó varios intentos más de los locales en los minutos finales del primer acto y el partido se fue al tiempo de descanso con 12-16 en el marcador tras un parcial balear de 5-9.

Segunda parte

No pudo empezar peor el segundo acto para el OAR, que perdió nada más empezar a Álex Chan durante dos minutos. Sin embargo, la reacción coruñesa fue buena y el equipo recortó dos goles de distancia en ese tiempo. De vuelta en el siete contra siete, los baleares despertaron y volvieron a ser letales en ataque, no dejando al OAR acercarse más en el marcador.

Estaba cometiendo muchos errores en ataque en OAR en comparación con otros encuentros, lo que les llevaba a perder más balones de lo habitual. A los trece minutos del segundo acto, el Eivissa recuperaba los cuatro goles de ventaja gracias a un Biel Valera intratable desde los siete metros. Además, Jorge Broto seguía haciendo la vida imposible a los herculinos con grandes intervenciones bajo palos.

La diferencia en el número de lanzamientos desde los siete metros estaba siendo abismal, con siete para los visitantes y tan solo uno para los locales. A esto se añadía el gran acierto de Biel Varela en estas acciones, con tan solo un error. Pero el OAR quiso volver a tirar de épica una vez más en el San Francisco Javier. Dos goles casi seguidos y una exclusión rival fue todo lo que el público necesitó para encenderse y llevar en volandas a los suyos.

El pabellón se encendió y ni siquiera un tiempo muerto y una exclusión pudieron frenar el buen momento local. A falta de algo más de seis minutos para el final, Álex Chan estrenó su casillero desde los siete metros para colocar el 22-23 en el marcador. El equipo ibicenco reaccionó y el partido volvió a estar igualado, con alternativas para ambos en las dos porterías.

Un siete metros de Biel Valera puso el +3 a falta de dos minutos para el final y forzó a Nando González a pedir tiempo muerto para buscar una heroicidad. En pocos segundos, el OAR forzó un penalti a favor que Álex Chan convirtió para el 24-26. La siguiente defensa no fue exitosa y Jorge Broto detuvo el lanzamiento de Roldán, dejando por los suelos las esperanzas coruñesas con un resultado final de 25-27.

El invicto oarista murió en la sexta jornada, un dato más que meritorio teniendo en cuenta que se trata de un equipo recién ascendido a la segunda categoría del balonmano nacional. Además, lo perdió contra uno de los equipos que están llamados a ocupar uno de los puestos de la zona alta de tabla a final de temporada. Con esta primera derrota, el OAR acumula ocho puntos en su casillero.