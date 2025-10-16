Nava de la Asunción, el pueblo de menos de 3.000 habitantes que acecha al OAR en Copa del Rey

El Nava celebra una victoria Club Balonmano Nava

El Attica 21 Hotels OAR Coruña se estrenará por primera vez en su historia en Copa del Rey esta temporada. El partido será el miércoles 5 de noviembre en el San Francisco Javier, cuando recibirán a uno de los equipos más curiosos del balonmano español: el Nava.

Nava de la Asunción, en Segovia, es un pueblo que no llega a los tres mil habitantes, pero en el que todo gira alrededor del balonmano. Un deporte que les ha llevado a ser la localidad más pequeña de toda España con un equipo deportivo en la élite.

El Balonmano Nava nace en el año 1976, por lo que en 2026 celebrará su 50 aniversario y desde entonces no ha parado de crecer hasta asentarse en la máxima categoría a nivel nacional, la liga Asobal. Antes de llegar ahí, el equipo jugaba en un frontón, donde llegó a disputar partidos de División de Honor Plata.

Tras el regreso de un grupo de canteranos destacados al club, en 2009 se consiguió el ascenso a Primera Nacional y, cinco años después (en 2014), a División de Honor Plata. "Ese 4 de mayo de 2014 será recordado como aquel día en el que el Balonmano Nava consiguió el ascenso a la División de Honor Plata, tras ganar los 3 enfrentamientos ante Safa, Dominicos Zaragoza y el anfitrión, Novas. Convirtiéndose en un nuevo hito para el club y sus aficionados, siendo un sueño que desde ese día seguimos disfrutando", reza la página web oficial del club.

En 2019, ese sueño fue incluso más allá y el Nava subió a Asobal. "Algo que quizá ya no se pueda considerar un sueño, porque para muchos de nosotros la imaginación no llegaba a volar tanto en las noches de insomnio", añaden. Uno de los momentos más complicados llegó en la temporada 2020-21, cuando se jugaron la permanencia en la última jornada. De la mano del mítico Zupo Equisoain terminaron lográndola y, desde entonces, siguen en Asobal.

Precisamente en esas últimas fechas, el club fue protagonista de un programa de Informe+. En el mismo se tratan varias de las particularidades del Balonmano Nava, como que uno de los requisitos para jugar en el equipo es vivir en el propio pueblo. En el año de la grabación (2022), la directiva afirmó que el sueldo medio de los jugadores era de 2.000 euros brutos al mes y que solo la plantilla cobraba dentro del club.

Otra curiosidad está en su pabellón, que tiene capacidad para más de un tercio de la población de la localidad (1.000 espectadores) y que tardó alrededor de nueve años en ser construido. Su nombre, Guerrer@s Naver@s, fue elegido a través de una votación en el colegio del pueblo.

En el ámbito económico, el club contaba entonces con cuatro soportes principales: su sponsor principal, que aportaba la mitad del presupuesto; los patrocinadores, responsables del 20%; las instituciones, entre un 10 y 15%; y los socios, también entre un 10 y 15%. Un último ejemplo de lo centrado que está este pueblo en el balonmano es Carlos Villagrán, canterano del club y natural de Nava de la Asunción que llegó a ser al mismo tiempo jugador del primer equipo, socio, directivo y patrocinador del Balonmano Nava.