Diario de Ferrol

Balonmano

El OAR ya conoce a su rival en la Copa del Rey

Recibirá en A Coruña a un equipo de liga Asobal el próximo 5 de noviembre

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
14/10/2025 14:46
Plantilla del OAR durante un tiempo muerto contra Burgos
Plantilla del OAR durante un tiempo muerto contra Burgos
Carlota Blanco

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya conoce a su rival en la primera ronda de la Copa del Rey de balonmano. El equipo herculino se medirá a un equipo de liga Asobal, la primera categoría a nivel nacional, como es el Nava segoviano. 

La eliminatoria se disputará a partido único en el San Francisco Javier coruñés el miércoles 5 de noviembre. El OAR contará con el factor cancha a su favor debido a que es el equipo de menor categoría de la eliminatoria.

El Nava es el 'peor' equipo que le podía tocar a los coruñeses en el sorteo. En los bombos de este martes entraban los 16 equipos de División de Honor Plata (donde juega el OAR) y ocho clubes de Asobal, los que quedaron peor clasificados la temporada pasada. De ellos, el Nava fue el que obtuvo mejor resultado en la tabla, quedando octavo. 

De hecho, el conjunto segoviano no debería haber entrado en esta primera eliminatoria, pero el hecho de que Alicante, equipo también de Asobal pero recién ascendido, sea el anfitrión de la fase final ha hecho que tenga que el Nava disputar esta ronda inicial.

