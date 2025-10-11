El OAR noquea al Soria y mantiene el invicto

Una acción del partido entre Soria y OAR Balonmano Soria

Sangre, sudor y lágrimas. Eso fue lo que le costó al OAR conseguir la victoria en Soria tras tener que remar en la segunda parte para compensar los paupérrimos 25 primeros minutos, en los que estuvo totalmente a merced del equipo soriano.

El excelente segundo tiempo de Mijuskovic y de su 6:0 defensivo sirvió para darle la vuelta a un resultado que fue de hasta seis goles de ventaja para los locales.

El encuentro, tras unos compases iniciales en los que ambos contendientes fueron alternándose en el mando del marcador, empezó a decantarse de parte de un conjunto soriano mucho más intenso en defensa y con las ideas más claras en ataque.

Con Illesca y Etayo en el centro del 6:0, el conjunto amarillo edificó un muro ante el que se fueron estrellando los ataques de un desconcertado OAR, que encadenó un parcial de 4-0, lo que situó un preocupante 7-4 a los doce minutos.

Por el contrario, el 6:0 del equipo herculino, con Conde y Torío en el eje, no ofreció la misma contundencia ni solidez que el de su rival, con varias penalizaciones de siete metros, que castigó sin piedad un infalible Marquinhos.

Para complicar aún más la situación, Navarro, que era, junto a Álex Chan, el único con algo de clarividencia cara a gol, vio la tarjeta roja descalificante un par de minutos más tarde tras golpear en la cara de manera involuntaria a un rival.

La cosa fue a peor y tras el tanto de Santano que situaba el 10-5 en el marcador, Nando González se vio obligado a solicitar un tiempo muerto para leer la cartilla a sus pupilos.

El técnico del conjunto herculino situó a Álex Chan en el lateral derecho, para darle la dirección del juego a Roldán, que vio como Fuentes, que realizó un gran primer tiempo, le paraba un penalti.

El brasileño Marquinhos, con su cuarto gol del primer tiempo, puso la máxima renta para los locales y colocó un 14-8 en el marcador a poco más de tres minutos para llegar al intermedio.

Afortunadamente, una postrera reacción del OAR, algo más sólido en defensa, dio pie a un 0-3 de parcial, con De Freitas y el húngaro Kende como protagonistas, para reducir el castigo a un algo menos inquietante 14-11.

Kende anotó el primer tanto del segundo tiempo para colocar el 14-12, pero, acto seguido, Marquinhos rompió la sequía del conjunto local y volvió a situar la renta en tres goles con la consecución de su quinto tanto.

Más control

En el segundo acto los goles llegaron más a cuentagotas, especialmente por parte del Soria, que empezó a sufrir la fortaleza defensiva de un OAR bien sostenido por Mijuskovic, que realizó un segundo tiempo para enmarcar.

El conjunto coruñés fue claramente de menos a más, al contrario que un anfitrión cada vez más atenazado en ataque.

Fue Kende el que, después de muchos minutos estando el cuadro coruñés por detrás en el marcador, situó las tablas en el marcador a punto de llegar al ecuador del segundo acto (17-17).

Tras varios intentos desperdiciados para situarse por delante, Gael Blanco anotó el tanto que culminaba la remontada, a menos de cinco minutos para el final del choque (19-20).

Tras un nuevo gol de Marquinhos, que volvió a empatar el encuentro, el protagonismo de los minutos finales corrió a cargo de Roldán, que, con dos tantos consecutivos cargados de desparpajo y valentía en sus penetraciones, le dio un trabajado triunfo al equipo herculino, que todavía mantiene su condición de invicto.