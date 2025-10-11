Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Balonmano

Duelo de recién ascendidos para el OAR en Soria

Los coruñeses se medirán al máximo goleador de la categoría como es Marquinhos

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
11/10/2025 15:31
Pepe Mora lanza a portería durante el partido ante Málaga
Pepe Mora lanza a portería durante el partido ante Málaga
Germán Barreiros

El Attica 21 Hotels OAR Coruña ya está en tierras castellanas para disputar este sábado (18.00 horas) su quinto partido de la temporada en División de Honor Plata. Los coruñeses se medirán a otro equipo recién ascendido como es el Balonmano Soria, que la campaña pasada estaba también en Primera Nacional.

"Es un buen equipo que tiene un estilo de juego muy marcado y que está muy bien trabajado. Creo que Oriol (Castellarnau, entrenador rival) lleva haciendo las cosas bien en Soria varias temporadas y el equipo va a ir a más seguro. Creo que ofensivamente es un equipo bastante peligros y que ya están empezando a encontrar el equilibrio defensivo. Esperemos dificultarles un poco esa tarea", analiza Nando González, preparador del equipo coruñés. 

El banquillo del OAR durante el partido de la semana pasada contra Málaga en el San Francisco Javier

El selecto club al que ha entrado el OAR en este inicio de curso

Más información

El OAR tendrá enfrente al que ahora mismo es el máximo goleador de la categoría con una amplia diferencia con respecto a sus perseguidores. Marcos Assumpçao 'Marquinhos' ha logrado anotar 41 goles en las cuatro primeras jornadas ligueras, a una media de 10,25 tantos por encuentro. El brasileño viene de firmar una gran actuación con doce goles, aunque no fueron suficientes para que su equipo consiguiera la victoria en Benidorm (34-31). "Si nos centramos en un solo jugador, estamos cometiendo un erros. Creo que es un jugador importante, pero hay que estar muy centrados en las obras defensivas en general y aprovechar nuestras opciones", afirma Nando a este respecto.

Una de las claves para los herculinos estará en parar a Marquinhos, aunque su entrenador tiene claro cuáles pueden ser otras: "Lo primero que tenemos que hacer es defender. Tenemos que ser duros y constantes en los contactos y, a partir de ahí, crecer e intentar llevar los dos puntos para A Coruña".

El OAR llega a esta quinta jornada como uno de los dos únicos equipos de toda la División de Honor Plata que todavía no conocen la derrota, junto con Alicante. Dos victorias y dos empates sitúan a los coruñeses en la quinta plaza de la tabla clasificatoria con seis puntos en su casillero. Por su parte, el Balonmano Soria ocupa el puesto catorce en la clasificación con dos puntos. Los sorianos son el equipo que más goles lleva recibidos de toda la categoría con 145 (más de 36 por encuentro), pero también uno de los que más anota con 126 (31,5 por choque).

Te puede interesar

Palacios posa con seis de los siete trofeos oficiales del Deportivo

MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Xabi Palacios: “Me casé un 19 de mayo”
Armando Palleiro
Yeremay celebra su gol ante el Almería

Una portada al mes: en Portugal siguen a vueltas con Yeremay
Lucía Dávila
Nil Cervera, en el partido entre el Liceo y el SHUM

El Rivas, final y principio para el Liceo
María Varela
David Mella durante el partido contra Brasil del Mundial sub-20 de Chile

El Virus FIFA merma a Dépor y Málaga
Zeltia Regueiro