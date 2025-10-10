El selecto club al que ha entrado el OAR en este inicio de curso

El banquillo del OAR durante el partido de la semana pasada contra Málaga en el San Francisco Javier Germán Barreiros

El inicio de temporada del Attica 21 Hotels OAR Coruña no ha dejado indiferente a nadie. El equipo herculino todavía no sabe lo que es una derrota después de haber disputado ya cuatro jornadas en División de Honor Plata. Este dato puede no parecer demasiado sorprendente, pero pasa a serlo más cuando se tiene en cuenta que se trata de un equipo recién ascendido a una categoría que no pisaba desde hace diecisiete años.

En Plata, tan solo OAR y Alicante continúan invictos, aunque el equipo mediterráneo cuenta sus partidos por victorias y es el líder indiscutible de la competición hasta el momento, mientras que los coruñeses suman dos victorias y dos empates para seis puntos y un meritorio quinto puesto en la tabla.

El OAR remonta de nuevo y suma otro punto ante Málaga (29-29) Más información

Si además de División de Honor Plata se tiene en cuenta la Liga Asobal son un total de seis los equipos que permanecen invictos a día de hoy. A OAR y Alicante se unirían los cuatro primeros clasificados de la máxima categoría del balonmano masculino nacional: Granollers, Bidasoa, Torrelavega y FC Barcelona, aunque los blaugranas cuentan con un partido menos que sus rivales.

Un inicio que ilusiona, pero que no ha levantado los pies del suelo dentro del club. El OAR tiene claro su objetivo, que sigue siendo la permanencia y posterior consolidación en DIvisión de Honor Plata. Los coruñeses juegan un nuevo partido este fin de semana como parte de la quinta jornada liguera. Será este sábado a domicilio contra Soria a partir de las 18.00 horas.