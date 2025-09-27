Al OAR se le escapa un punto en Oviedo (26-26)

Gabi Navarro lanza a portería durante el Oviedo - OAR| Benjamín Pérez

Tercera jornada de División de Honor Plata y tercer partido para el Attica 21 Hotels OAR Coruña en su nueva categoría. Tras empezar de manera inmejorable con dos victorias ante Cisne y San Pablo Burgos, los coruñeses visitaron el polideportivo de Vallobín para medirse al Confía Base Oviedo, que procuraba su primera victoria del curso.

Primera parte

Estrenaron el marcador los locales en la primera posesión del encuentro, en la que Pablo Fernández batió a Mile Mijuskovic con un gran lanzamiento. Buscó responder de inmediato el OAR por medio de Sergio Torío, pero el pivote herculino se topó con el guardameta rival. Casi cuatro minutos tardaron los de Nando González en estrenarse en el partido, siendo a través del propio Torío.

Oviedo estaba encontrando a sus extremos con relativa facilidad en el inicio, mientras que el OAR buscaba con insistencia a su pivote en el borde del área, pero no tenía un partido precisamente apacible en la parcela ofensiva. El choque entró en una fase de atasque por parte de ambos equipos, con unos minutos de pocos goles y se llegó al ecuador de la primera mitad con 8-5 en el marcador. Un nuevo tanto local en la siguiente posesión obligó a Nando González a pedir tiempo muerto para ajustar a su equipo sobre la pista.

Le sentó bien el paso por los banquillos al OAR, que firmó un parcial de 0-4 para igualar el marcador a nueve tantos hasta que Mikel Galán rompió la sequía local sobre la bocina de posesión. Álex Chan (cinco goles en veintiún minutos) respondió en el otro lado de la cancha y forzó así el tiempo muerto ovetense. Tras la reanudación, los coruñeses consiguieron su primera ventaja del partido a través de una gran acción de Gabi Navarro.

El equipo de Nando González creció, una tarde más, desde su aguerrida defensa. El parcial llegó a ser de 1-9 para ellos, secando al ataque del Oviedo y aprovechando transiciones y espacios en campo contrario. No le salía nada a los locales, que veían cómo Mile Mijuskovic les detenía un nuevo siete metros. Fueron finalmente siete los minutos que tardó Oviedo en volver a marcar un gol, que convirtió Elian Goux en el 11-14, aunque la primera mitad acabó con un 11-16 favorable al OAR tras un increíble parcial de 2-11.

Segunda parte

Tras el paso por vestuarios se repitió el guion de la primera mitad, con Oviedo anotando el primer gol. Sin embargo, el OAR también salió con las ideas frescas y fue capaz de mantener e incluso ampliar su ventaja hasta el 13-20 con un parcial de salida de 2-6 que forzó el tiempo muerto local con apenas seis minutos disputados.

Le sentó bien el parón al Oviedo, que anotó dos goles seguidos nada más volver a pista para reducir la distancia en el marcador. Seguían remando los locales para acercarse aún más al OAR, atascado en este tramo en ataque. Un nuevo tanto de Raúl Blanco puso el 18-21 y obligó a Nando González a parar el encuentro, igual que en la primera parte, a quince minutos del final.

Cinco minutos pasaron entre el gol número 21 y el 22 del OAR, que fue obra de Álex Chan. El propio pontevedrés puso también poco después el 19-23 desde la línea de los siete metros. Le duró poco ese mini parcial al equipo coruñés, que vio como Oviedo redujo la distancia al 22-23 de manera casi inmediata. Tuvo que ser Diogo Freitas, que cuajó un buen partido en el pivote, quien cortara la sequía oarista.

Los locales no querían dar su brazo a torcer y crecían desde la defensa y las buenas paradas de su guardameta. El empate llegó a siete minutos del final, un tanto de Elian Goux que hizo enloquecer a la grada de Vallobín. El OAR no se estaba encontrando a sí mismo en ataque, topándose con una férrea defensa, y Oviedo se puso por delante 25-24.

Diogo Freitas empató para los herculinos, Nando González repitió la estrategia de siete días antes, dando entrada a Isra Marín bajo palos, y Gabi Navarro devolvió la ventaja visitante a cuatro minutos del bocinazo final. El marcador no se movía en los siguientes dos minutos y medio de juego, con posesión para los locales, que igualaron por medio de Pablo Fernández.

El OAR estuvo a punto de perder la pelota en varias ocasiones y finalmente lo hizo. Oviedo tenía la oportunidad de lograr su primera victoria y su entrenador pidió tiempo muerto a falta de veinte segundos para preparar la acción ofensiva. Los locales la tuvieron, pero el lanzamiento de Helio Lopes se estrelló en el larguero para sellar el empate a 26 y el reparto de puntos entre ambos equipos.

De esta manera, el OAR sigue invicto en la temporada 2025-26, sumando cinco puntos y manteniéndose en la zona alta de la clasificación una semana más. El próximo fin de semana, los coruñeses recibirán en el San Francisco Javier al Málaga a partir de las 19.00 horas.