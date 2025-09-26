Diego Martínez: "Me pararon por la calle para una foto y me dijeron que a ver si ascendíamos"

Diego Martínez lanza a portería durante el partido contra Zaragoza de la fase de ascenso 2025 | Quintana

Diego Martínez (A Coruña, 1997) es el capitán de uno de los equipos de moda en la ciudad como es el Attica 21 Hotels OAR Coruña. Hace cuatro meses el club consiguió ascender a División de Honor Plata, una categoría que no pisaba desde el año 2008, con Diego siendo una pieza clave de ese engranaje. A día de hoy llevan dos jornadas en la nueva categoría y los resultados no han podido ser mejores: debutaron con victoria a domicilio en el derbi contra el Cisne y se impusieron en el San Francisco Javier a uno de los favoritos para subir a Asobal como es San Pablo Burgos.

“Creo que el 90 o el 95% de la gente de esta plantilla ya hemos jugado en esta categoría antes y sabemos que cualquier cosa puede pasar. Que si tú compites el partido puedes ganar en casa del mejor equipo o puedes perder en tu propia casa contra el peor. Todos los partidos van a ser muy igualados. Sabíamos que contra Cisne iba a ser muy sufrido, pero que teníamos opciones de ganar y así fue. En este éramos un poco la cenicienta porque ellos son el candidato número uno al ascenso por presupuesto, por plantilla y porque llevan dos años quedándose a las puertas. Nosotros trabajamos con la ilusión de siempre, pero no íbamos a dar el partido por perdido y sabíamos que íbamos a tener nuestras oportunidades”, explica Diego.

El capitán oarista admite que el hecho de empezar con dos triunfos siendo un recién ascendido les da “motivación e ilusión para seguir trabajando”. “Pero sabemos que nuestro objetivo es el que es y cuanto antes lo consigamos, mejor. Lo que pasa es que tenemos que hacer valer estos puntos. Ahora no puede ser que vengan equipos que a priori van a estar abajo como nosotros y perder contra ellos, porque son partidos clave. Si ganas a los de arriba y pierdes con los de abajo, no consigues nada”, añade Diego Martínez.

Resaca emocional

El inicio del OAR en División de Honor Plata ha sido inmejorable. Tras ganar al Cisne en el debut, recibieron al gran favorito al ascenso, San Pablo Burgos. El partido no pudo tener un mejor guion para los coruñeses, que con un parcial de siete a tres en los últimos cinco minutos consiguieron darle la vuelta a un partido que parecían tener perdido. El San Francisco Javier parece abocado a la epicidad en los últimos meses, ya que lo cuatro partidos que se han disputado más recientemente en el pabellón han sido de infarto: los tres de la fase de ascenso y del pasado sábado contra San Pablo Burgos.

“Creo que jugamos la primera parte mucho mejor que ellos y el resultado podía ser un poco engañoso porque ellos tienen jugadores como Miguel Malo o Jaime Fernández que, por muy bien que hagas las cosas, te van a meter goles. Creo que jugamos mucho mejor que ellos en defensa y en ataque, pero ellos por calidad individual estaban ahí todo el rato. Creo que lo principal fue que en defensa nos pidieron dar un paso más de intensidad y agresividad y eso ayudó mucho a Isra (Marín) a parar esos balones, y luego en ataque se hizo un gran partido con Alberto (Roldán) jugando esos minutos de central. Mi novia me decía que parecía un partido más de la fase, la verdad es que fue muy emocionante”, recuerda el capitán del OAR.

El equipo coruñés dio un paso hacia delante a nivel social y de repercusión a raíz de la fase de ascenso del pasado mes de mayo. Algo que se nota a nivel mediático, pero también de seguimiento en cuanto a aficionados. “Ayer me pararon por la calle para pedirme una foto y me dijeron que a ver si ascendíamos. Yo me quedé como diciendo ‘ igual estás pidiendo demasiado’. Al final la gente que igual no sabe bien de esto o ve por los periódicos los resultados entiendo que tenga esa ilusión. Lo que estamos haciendo es digno de darle mucho valor e importancia porque es duro, y aún más siendo un recién ascendido. Desde la fase se nota mucho la repercusión. Cuanto estuve en Aranda y Pontevedra sí que te paraban por la calle, te pedían fotos... pero a mí en Coruña, en no sé cuántos años que llevo jugando en el OAR, es la primera vez que me paran. Cuando fuimos a Riazor o al Básquet Coruña, la gente estaba ilusionada preguntándonos cuándo salían los abonos. Es un vuelco para nosotros, tenemos una repercusión muchísimo mayor que años atrás”, reconoce Diego Martínez.

Oviedo

El OAR afronta este sábado (18.30) su tercer partido de la temporada. Será en el polideportivo Vallobín de Oviedo contra otro de los recién ascendidos de este año. Los coruñeses buscarán mantener el pleno de triunfos, mientras que los asturianos intentarán conseguir el primero del curso. “Es un equipo recién ascendido, igual que nosotros, y que juega mucho con la ilusión, tiene a todo el mundo enchufado. Creo que es un buen equipo y que en su casa van a ser fuertes. Es un equipo que juega muy bien mano a mano , que está muy bien trabajado y eso se nota. Creo que la defensa debe ser un bastión importante, ya que es una de nuestras señas de identidad. Esperemos que se dé bien esa faceta y luego en ataque estar clarividentes”, analiza Nando González, técnico oarista, sobre su rival. El preparador cántabro podrá contar con todos los jugadores de su plantilla salvo por Joel Rábade, lesionado de larga duración.

“Creo que va a ser un partido muy igualado que intentaremos llevarnos, pero no nos van a poner las cosas fáciles. Son un equipo con jugadores que llevan mucho tiempo juntos y va a ser muy duro”, dice por su parte Diego Martínez.

El OAR tratará de seguir sumando puntos para acercarse a su objetivo y, a ser posible, mantenerse una semana más en esa zona idílica de la clasificación junto a equipos de la talla de Anaitasuna o FC Barcelona Atletic. Para ello, el proyecto herculino tendrá esta tarde en Oviedo un nuevo y exigente examen, a pesar de que los asturianos todavía no saben lo que es ganar esta temporada.