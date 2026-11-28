Dimitrijevic defiende a una jugadora del Sevilla Javier Alborés

El Maristas estuvo a punto de dar la sorpresa de la jornada en la Liga Challenge consiguiendo lo que nadie hasta ahora, ganarle al Cajasol Sevilla. El conjunto andaluz se presentaba en A Coruña con un inmaculado historia de siete victorias (y ninguna derrota) y se fue con la octava con mucho sufrimiento porque el equipo coruñés no se lo puso nada fácil. Brenda Fontana actuó como revulsivo del equipo, que cuando estaba contra las cuerdas encontró los triples de Astera Tuhina para plantarse en el último minuto a solo una canasta de su rival (58-60). Las visitantes tomaron mejores decisiones para, con una canasta y dos tiros libres, cerrar el partido en el que la peor noticia para el Maristas no fue la derrota, sino la lesión de Nevena Dimitrijevic. La base serbia se retiró llorando y en brazos del cuerpo técnico.

El Sevilla salió en modo apisonadora y con dos triples de Van Schaik y un 2-10 de salida obligó a la primera reacción de las locales, que también encontraron el tiro desde el perímetro a su mejor aliado. Acertaron Nuria Ríos, Nevena Dimitrijevic y en dos ocasiones seguidas Adama Coulibaly para irse con ventaja de 19-14 al primer parón. En el segundo cuarto, Maristas mantuvo la intensidad defensiva, una labor en la que tuvo mucho que ver el trabajo de Brenda Fontana, que además anotó un triple que volvía a poner la ventaja en el máximo de cinco (28-23). Pero también fue la última canasta coruñesa hasta el descanso, incluyendo fallos desde la línea de tiros libres, y con un parcial de 0-7 Sevilla se fue a los vestuarios con una ligera ventaja (28-30).

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Un triple de Coulibaly en el inicio del tercer cuarto volvió a poner en ventaja a las de Fernando Buendía, que sin embargo dependían demasiado del acierto exterior. Cuando los triples dejaron de entrar, Sevilla se puso ocho arriba (32-40), momento en el que además se produjo la lesión de Dimitrijevic. Fontana volvió a liderar la reacción, que con una canasta de Fortuna se quedó a las puertas de la remontada (38-40) pero dos técnicas prácticamente seguidas al Maristas le lastraron en el tramo final del cuarto, que terminó 40-48.

Una canasta del Sevilla nada más abrirse el último cuarto puso la máxima distancia, 40-50. Pero entonces volvió el acierto y con dos triples de Tuhina Maristas recortó hasta el 50-54 y con un 2+1 de Nuria Ríos, se puso a uno, 53-54. Pero entonces el conjunto andaluz también demostró por qué es el líder mientras Buendía se desgañitaba en la banda pidiendo defensa. Una canasta de Aina Martín, que también acertó con los dos tiros libres finales, sofocaron el conato de revuelta que había protagonizado el Maristas.