Imagen de archivo de un partido del Sparking Truth Maristas Patricia G. Fraga

El Sparking Truth Maristas sufrió su cuarta derrota liguera del curso (63-59) en la pista del Unibasket riojano, donde fue a remolque casi toda la primera mitad, dominó gran parte de la segunda, pero echó por tierra el gran trabajo de recuperación en unos tres minutos finales fatídicos.

Gutiérrez abrió el marcador con dos puntos bajo el aro, y no sumó más porque falló el adicional. A partir de ahí, las jugadoras de Fer Buendía impusieron un ritmo alto que apenas dio tiempo a que el rival se refugiase en diferentes defensas zonales. El acierto de Ríos y Ngnawo les dio una renta de dos canastas (7-11).

Atrás, el equipo del Cole presionó mucho, tanto a las rivales como las líneas de pase, forzando pérdidas, cerrando a cal y canto la zona pintada y obligando a las anfitrionas a lanzar desde lejos.

Era un buen momento para abrir el primer hueco, pero las colegiales se perdieron en acciones precipitadas en ataque que le dificultaron ordenarse en defensa, y el Unibasket, con dos triples seguidos, mandaron el duelo al primer parón con 15-15.

El tercero consecutivo, de Jacquot, dio al equipo riojano su primera ventaja desde la anotación inicial. Replicó Dimitrijevic, desde la esquina izquierda, para romper el parcial, pero el Unibasket golpeó doble con cinco puntos sin respuesta de Hart que obligaron a Buendía a pedir el primer tiempo muerto del choque (23-18).

Sañudo, aprovechando un 2x1 bajo la red, acertó de nuevo desde el arco. Las locales despejaron el camino al aro a base de pases rápidos que liberaron a sus tiradoras. Aunque fue una penetración de Jacquot la que estableció una nueva máxima (28-20).

Y nuevo tiempo de Buendía para dar instrucciones a sus jugadoras, un tanto anárquicas, sobre todo Ngnawo a la hora de atacar el aro, en esta primera mitad del segundo periodo, donde el Unibasket siguió defendiendo en zona.

Una canasta de Tuhina, desde la media distancia, fue lo único que aportó el Maristas a un marcador que entre tanto recogió catorce puntos del anfitrión (32-20). Cortó la racha Coulibaly, con la primera serie de dos tiros libres del encuentro, pasado ya el minuto 17.

La interior senegalesa sostuvo al Maristas, con libres y su primera canasta en juego, en el tramo final de la primera mitad, que concluyó con dos puntos de Jacquot sobre la bocina (36-26).

Más dinamismo

El Maristas regresó al parqué mucho más dinámico en defensa, lo que le dio la oportunidad de anotar dos canastas seguidas en transición (36-30), mientras el Unibasket pasaba por problemas para lanzar.

Dos errores de Coulibaly bajo el aro propiciaron la salida a la carrera de Gutiérrez, que recorrió toda la pista antes de inaugurar el marcador local de la segunda mitad. No obstante, el lanzado era el conjunto del Cole, que con un triple de Coulibaly obligó al tiempo muerto local (38-35).

El choque pasó los siguientes minutos entre triples, algunos de ejecución precipitada, otros liberados pero faltos de puntería. Por fin acertó Gutiérrez, y le respondió de la misma manera Ríos, para mantener uno de margen (44-41).

Contribuyó al descontrol la pareja arbitral, empeñada en pitar cosas que no hubo y no castigar algunas muy claras que sí. Un triple de Dimitrijevic en los últimos segundos de cuarto compensó en parte (48-44) un parcial anterior de 4-0.

El cuarto final arrancó con una falta disruptiva a la base serbia, de la que el Maristas sacó seis puntos: dos libres de la balcánica, canasta de Coulibaly, que falló el adicional, cuyo rebote transformó en dos más Ngnawo (48-50).

Y no frenó ahí. Perfectamente armado en defensa y con Dimitrijevic como jefa, el equipo colegial siguió golpeando. Un triple de Coulibaly, tras robos y asistencia de la serbia, puso un +7 en el marcador (48-55).

El Unibasket ni siquiera pudo/supo sacar rédito de un puñado de rebotes ofensivos. Cuando Gutiérrez hizo diana desde la esquina izquierda había pasado más de medio periodo y el Maristas había sumado trece puntos a su casillero.

Aun así, había que cerrar el partido. Así lo entendió el equipo de Logroño, que tras el pertinente tiempo muerto firmó un parcial salvavidas de 8-0, que valió el 56-57 a poco más de dos minutos y medio para el final.

Dimitrijevic estiró la renta con un triple lateral... anulado por pisar la línea de banda. Fontana, con un tiro muy forzado, desperdició otra oportunidad. Terrer, con dos libres convertidos, volteó la tortilla (58-57) con 80 segundos por jugar. Treinta y seis después, Aldecoa clavó un triple con aroma a descabello. Acrecentado por un error incomprensible de Coulibaly sola bajo el aro. Y dos libres de Terrer confirmaron la cuarta derrota del Maristas, que por primera vez esta temporada se sitúa con récord negativo.