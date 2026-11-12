Maristas aprueba la primera evaluación

El banquillo de Maristas celebra un triple contra Melilla Javi Ramírez

El primer tramo de temporada en Liga Femenina Challenge ha llegado a su fin para el Sparking Truth Maristas. El equipo colegial puede decir con orgullo que ha aprobado (con nota) la primera evaluación de su debut en la categoría: tras seis jornadas, el balance es de tres victorias y tres derrotas que les sitúan con un margen de dos triunfos sobre los puestos de regreso a Liga Femenina 2. Además, gracias a su diferencia de puntos, Maristas puede decir que se encuentra en puestos de playoff (novenas, empatadas con otros cinco equipos entre la quinta y la décima plaza).

El inicio de temporada fue inmejorable, con dos victorias en los dos primeros partidos. En la jornada inaugural necesitaron de una prórroga, pero consiguieron superar a Castelló 82-83. El Cole se estrenó en Challenge con una victoria holgada, que no sencilla, frente a Iraurgi por 75-52.

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Todo iba sobre ruedas, pero entonces llegó el primer bache del curso, algo más que esperable para un equipo recién ascendido y que todavía está terminando de acoplar a sus tres incorporaciones, tanto a la rotación como al día a día del grupo. Maristas le plantó cara a todo un Joventut, uno de los favoritos al ascenso a LF Endesa, pero cayó por 84-69 frente a la Penya en un partido que se les acabó haciendo demasiado largo.

Una semana más tarde regresaron al Colegio, donde dieron su peor versión de lo que va de temporada y cayeron de manera clara contra el Al-Qázeres por 56-88. El equipo entrenado por Fer Buendía intentó resarcirse durante su visita a Gran Canaria, pero el físico isleño las terminó tumbando por un ajustado 69-65.

Con tres derrotas seguidas y la mosca ya detrás de la oreja, Maristas tuvo una última bala para no marcharse al parón con malas sensaciones. Melilla visitó el Cole el pasado viernes en la jornada número seis. Un equipo con experiencia en la categoría y jugadoras de calidad que no les iba a plantear un partido sencillo.

Sin embargo, Maristas fue fiel a la identidad que le trajo hasta la segunda categoría del baloncesto español. A base de una defensa férrea consiguieron sacar del partido a sus rivales. En ataque, Nuria Ríos llevó el timón de un equipo que consiguió su tercera victoria de la temporada, la segunda ante su público, para marcharse al primer parón internacional con muy buen sabor de boca.

La base sevillana está promediando 8,8, puntos, 3,5 rebotes y 3,5 asistencias y forma parte del cuarteto principal del Maristas en estos primeros compases del curso, que completan una de las caras nuevas, la interior Fortuna Ngnawo (12,0 tantos, 7,2 rechaces y 1,0 pases de canasta), y dos de la plantilla del ascenso, la también ‘1’ Nevena Dimitrijevic (9,5, 3,0, 3,3 y 1,8 balones recuperados) y la alero Ana Jiménez (9,7, 2,7, 1,5 y 1,7). Astera Tuhina y Josefina Zeballos también superan los cinco puntos de media