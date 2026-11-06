Previa | El complicado Melilla examina el momento del Sparking Truth Maristas

Adama Coulibaly ataca el aro durante el duelo de la cuarta jornada entre el Maristas y el Al-Qázeres Germán Barreiros

El Sparking Truth Maristas juega este viernes (20.00 horas) al amparo de su afición el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenina Challenge, ante un rival, el La Salle Melilla, que en las dos temporadas precedentes disputó los playoffs de ascenso tras acabar quinto la regular.

En el equipo colegial, que debuta en esta instancia, cuenta en sus filas con dos jugadoras que se estrenaron en Challenge con el equipo norteafricano, Nuria Ríos y Ana Jiménez. Ambas en la temporada 2022-23, también la primera en esta división de un club nacido hace únicamente diez años.

Anécdotas al margen, la plantilla entrenada por Fer Buendía llega a cita de cierto bajón: tres derrotas consecutivas, después de ganar en las dos primeras fechas del calendario. Su rival de este viernes en el Cole figura con el récord inverso (3-2).

La pasada semana abusó del filial del Valencia Basket (72-41), sacándose así el mal sabor de boca del 73-53 de la cuarta jornada en la cancha del Sevilla BF. A domicilio ha ganado un partido, por 47-61 al Horta, equipo ubicado en la cuarta posición (4-1).

El plantel dirigido por Alejandro Gómez no cuenta, al menos de momento, con una referencia clara. Solo una jugadora promedia dobles dígitos en anotación, la pívot Jessie Edwards (12,4 puntos y 9,8 rebotes, la cuarta cifra más alta de la competición). La alero Elena Moreno, una de las caras nuevas, está en 9,0 tantos y 3,8 capturas, una faceta esta en la que el Melilla es el cuarto mejor estadísticamente. Por el contrario, es el peor en acierto en los lanzamientos de larga distancia, con un terrible 20,4%.

En principio, y al igual que la pasada jornada en la ajustada derrota (69-65) en la cancha del Gran Canaria, Fer Buendía puede contar con las doce jugadores de su plantel.