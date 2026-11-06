Crónica | Maristas saca de sus casillas a Melilla para sumar su tercera victoria (71-62)

Astera Tuhina maneja el balón durante el Maristas-La Salle Patricia G. Fraga

Coraje, orgullo y resistencia física y mental. Todo eso sacó a relucir el Sparkign Truth Maristas para sumar su tercera victoria (71-62) de la temporada contra La Salle Melilla. Las coruñesas desesperaron a sus rivales en defensa para firmar una primera parte espectacular, mientras que en ataque estuvieron comandadas por una gran Nuria Ríos. En la segunda supieron resistir a pesar de los problemas de faltas y el cansancio para poner la guinda y brindar a su público un nuevo triunfo antes del parón.

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Empezó La Salle el partido buscando la superioridad física, algo que quedó demostrado en su primera acción ofensiva, en la que sacó dos faltas a las jugadoras de Maristas. A las coruñesas les costó de inicio en ataque, pero encontraron en Nuria Ríos a su desatascadora particular con cinco puntos seguidos.

Maristas subió la intensidad defensiva y eso les permitió encontrar su ritmo en el otro lado del campo. Raquel Botana y Fortuna Ngnawo estaban haciendo un gran trabajo por dentro, ayudadas por las exteriores en las tareas reboteadoras en ambos aros, uno de los debes pendientes del conjunto colegial esta temporada.

El equipo entrenado por Fer Buendía estaba siendo superior a sus rivales en el primer cuarto. Con ventaja de 11-8 la defensa y el buen movimiento de balón en ataque les llevaron a tener varios tiros liberados que no acabaron dentro de la red, pero que sembraron el optimismo en la parroquia local. El buen momento coruñés se mantuvo hasta el final del primer cuarto, que acabó con 17-12 en el marcador.

La salida de cuarto de Maristas fue espectacular. Intensa y fuerte en defensa y certera en ataque. Una canasta de Nevena y un triple en transición de Euge pusieron el +10 nada más empezar, lo que obligó a Álex Gómez a pedir tiempo muerto. Tras el paso por los banquillos, Maristas siguió siendo un muro defensivo, aunque levantado en zona por momentos.

El parcial fue de 12-0, con un La Salle que no consiguió inaugurar su cuenta particular del segundo cuarto hasta pasados más de cuatro minutos con dos tiros libres de Lehtoranta. Sin embargo, un triple de Senosiain hizo que la diferencia volviera a bajar de los diez puntos y fuera ahora Fer Buendía quien pidiera el tiempo muerto. No tardó nada en devolver el parcial de 5-0 Maristas, o más bien una inspiradísima Nuria Ríos, que hizo parar de nuevo el partido a su ex equipo.

Tras ese nuevo parón, La Salle empezó a encontrar su ritmo en ataque y defensa. Comandadas por un Jessie Edwards que se hizo enorme por dentro firmaron un parcial de 0-8. Pero el equipo colegial ni se vino abajo ni se dejó ir y logró irse al descanso con una renta favorable de diez puntos: 38-28.

Resistencia

No cambió ni un ápice la actitud de Maristas tras el paso por los vestuarios. El equipo colegial siguió siendo una roca en defensa y paciente en ataque para encontrar sus tiros, lo que le llevó a un parcial de salida de 7-0 liderado de nuevo por Nuria Ríos. La sevillana estaba en todas partes. Anotando de tres, de dos, reboteando, defendiendo o asistiendo, pero, sobre todo, siendo el factor decisivo en el partido. Tanto fue así que, al ser cambiada después de generar 10 puntos para su equipo en cinco minutos, recibió una gran ovación tanto de la grada como de sus compañeras.

Melilla empezó a presionar a toda pista tras verse 20 abajo. A esto se le añadió que en ataque fueron más agresivas, buscando contactos que les llevaron a la línea de tiros libres y conseguir desde ahí un parcial de 0-5 que no le gustó nada a Fer Buendía. El guion se mantuvo hasta el final del cuarto, que Maristas logró finalmente ganar para llegar al último 55-42, aunque eso sí, las fuerzas parecía que empezaban a fallar.

El cuarto período llegó con problemas en el juego interior coruñés. Brenda Fontana, Fortuna Ngnawo y Adama Coulibaly empezaron el cuarto con cuatro faltas cada y la argentina no tardó en hacer la quinta y quedar eliminada del encuentro. Eso forzó al conjunto colegial a jugar con menos centímetros de los deseados y, en consecuencia, empezar a perder una batalla que hasta hacía muy poco estaba ganando: la del rebote.

Ahora era La Salle quien marcaba la intensidad del partido. La presión ejercida sobre las jugadoras locales en cada acción fue máxima y a falta de cinco minutos rompieron la barrera de los 10 puntos de desventaja. Las visitantes estaban más enteras físicamente, con menos problemas de faltas y en una dinámica ascendente dentro del partido, pero fueron ellas quienes pidieron tiempo muerto tras una canasta en rebote ofensivo de Adama Coulibaly.

La aportación de la interior maliense se tornó esencial en el último cuarto. Coulibaly desatascó el ataque con 7 puntos seguidos (ayudados por la dirección de Nevena) y aportó atrás en el aspecto reboteador. Sin embargo, fue eliminada por faltas (la quinta debatible) a falta de dos minutos para el final. A pesar de su ausencia, su equipo supo jugar con ese tiempo restante a la perfección y la victoria se terminó quedando en el Cole por 71-62.

Un triunfo que da aire y fe en el trabajo a un Maristas que ya cuenta con tres en su casillero tras seis jornadas de liga. Esto permite al equipo colegial seguir abriendo brecha con los puestos de descenso una semana más, al menos hasta dentro de dos, cuando visitarán a Logroño después del primer parón internacional de la temporada.