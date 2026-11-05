Doce equipos lucharán por el título autonómico de veteranos

El Golfiños de Sada aspira a meterse como mínimo entre los cuatro mejores Cedida

El sábado 7 de noviembre echa a andar la Liga Galega de Veteranos 2026-27, competición organizada por la Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) en la que tomarán parte doce equipos.

Golfiños de Sada, Maristas Coruña, ACB Costa da Morte, Golfiños Sada Marina, CB Vila de Meira, Xerión, CD Galogrín Santiago, CD Molgas, Imprenta CB de Ourense –en principio parte como el gran favorito– , Vedra-Boqueixón Escola Deportiva, AB Xinzo y Santo Domingo Betanzos jugarán por sistema de liguilla a una sola vuelta.

Once jornadas, con muy poco margen de error, de las que saldrán los elegidos para luchar por el título de campeón autonómico. Serán los cuatro primeros clasificados al final de una fase regular que concluirá el próximo 2 de mayo.

La Final Four, programada en principio para el 23 de mayo, tendrá lugar en una sede todavía por designar y en ella se medirán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero de la fase regular. Los perdedores de las semifinales disputarán un duelo por el tercer puesto.

Una Liga Galega con un buen puñado de nombres conocidos, entre ellos Raúl López (integrante de la primera plantilla de la historia del Básquet Coruña), el ex del COB Sony Vázquez (Imprenta Ourense), padre de Isaac Vázquez, joven base del Básquet Girona, actualmente convaleciente de la fractura en un dedo del pie derecho.