Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Liga Galega 

Doce equipos lucharán por el título autonómico de veteranos

La competición culminará en mayo con una Final Four después de una fase regular por sistema de liguilla a una sola vuelta

Chaly Novo
Chaly NovoA Coruña
05/11/2026 05:00
El Golfiños de Sada aspira a meterse entre los cuatro mejores
El Golfiños de Sada aspira a meterse como mínimo entre los cuatro mejores
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El sábado 7 de noviembre echa a andar la Liga Galega de Veteranos 2026-27, competición organizada por la Federación Galega de Baloncesto (FEGABA) en la que tomarán parte doce equipos.

Golfiños de Sada, Maristas Coruña, ACB Costa da Morte, Golfiños Sada Marina, CB Vila de Meira, Xerión, CD Galogrín Santiago, CD Molgas, Imprenta CB de Ourense –en principio parte como el gran favorito– , Vedra-Boqueixón Escola Deportiva, AB Xinzo y Santo Domingo Betanzos jugarán por sistema de liguilla a una sola vuelta.

Once jornadas, con muy poco margen de error, de las que saldrán los elegidos para luchar por el título de campeón autonómico. Serán los cuatro primeros clasificados al final de una fase regular que concluirá el próximo 2 de mayo.

La Final Four, programada en principio para el 23 de mayo, tendrá lugar en una sede todavía por designar y en ella se medirán el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero de la fase regular. Los perdedores de las semifinales disputarán un duelo por el tercer puesto.

Una Liga Galega con un buen puñado de nombres conocidos, entre ellos Raúl López (integrante de la primera plantilla de la historia del Básquet Coruña), el ex del COB Sony Vázquez (Imprenta Ourense), padre de Isaac Vázquez, joven base del Básquet Girona, actualmente convaleciente de la fractura en un dedo del pie derecho.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
lacabaña620