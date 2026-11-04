La primera incursión de Antonio Pérez Caínzos en la liga de Mongolia acaba después de trece partidos

Antonio Pérez Caínzos, en su etapa al frente del Lucentum Alicante L. A.

Los South Gobi Broncos, defensores del título de la emergente liga de Mongolia, anunciaron la destitución del entrenador ferrolano Antonio Pérez Caínzos.

El técnico que más tiempo ha llevado las riendas del Básquet Coruña (2005 a 2012, en tres categorías, EBA, LEB Bronce y LEB Plata) aterrizó en el país de Asia oriental después de triunfar la pasada temporada al frente del Africain tunecino, con el que ganó la Supercopa nacional, la liga regular, el Campeonato Árabe Dubái 2026 y fue elegido entrenador del año.

Pérez Caínzos también ha sido entrenador principal del CB Clavijo, el Araberri y el Lucentum Alicante, todos ellos en LEB Oro (actual Primera FEB). Y asistente en el Estudiantes y el Real Betis, ambos en ACB.

En su currículum figura asimismo una temporada, la 2012-13, como entrenador invitado en los Denver Nuggets, el mismo rol que desempeñó ese mismo curso en la universidad de Metro State, de la NCAA II.

El número trece ha sido gafe para el ferrolano, pues son las jornadas que ha durado al frente del equipo de Ulan Bator, la capital de Mongolia, al que deja ubicado en la cuarta posición, a cuatro victoria del líder, el SG Apes. Su asistente Erdenik Ariunbold, el técnico que guio a los Broncos al título de la campaña 2025-26, retoma el mando.

Los estadounidenses Frederick Lish (17,2 puntos por partido) y Earl Clark (16,9) y el inglés Kavell Bigby-Williams (15,2) son los referentes de los South Gobi Broncos. Clark jugó seis temporadas en la ACB y dos en la ACB (San Pablo Burgos 2019-20 y Gran Canaria 2020-21). Malachi Richardson, ex de los Toronto Raptors; y Byron Wesley son otros nombres conocidos en Europa que se han decidido a probar en una liga que mueve bastante dinero.