El Maristas acaricia el triunfo, pero cae ante el Spar Gran Canaria (69-65)

Acción ofensiva de Raquel Botana durante el Maristas-Barcelos de pretemporada Germán Barreiros

Naira Santiago. ADG. Las Palmas de Gran Canaria

El Maristas acarició el triunfo en Gran Canaria, pero sufrió su tercera derrota consecutiva tras desperdiciar ocho puntos de ventaja en el tercer cuarto. El conjunto coruñés compitió hasta el final, aunque pagó las facilidades defensivas y cedió en el rebote (39-30). El equipo de Fer Buendía queda decimotercero, con dos victorias y tres derrotas, después de un encuentro que tuvo a su alcance y que se resolvió en los últimos minutos.

La formación colegial comenzó con intensidad y encontró en Ríos una referencia para tomar la iniciativa. El Spar Gran Canaria evitó que la diferencia creciera gracias a varias bandejas fáciles concedidas por la defensa del equipo herculino, pero la entrada de Ana Jiménez dio un impulso al ataque del conjunto coruñés. La alero anotó nueve puntos en el primer cuarto y ayudó a abrir una renta de siete (17-24), reducida por el cuadro anfitrión antes del primer intervalo (20-24).

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La igualdad marcó el segundo cuarto, con mayores dificultades para anotar. Ambos equipos sumaron apenas trece puntos entre los dos en los primeros cinco minutos del periodo, antes de que el ritmo ofensivo aumentara camino del descanso. Montero, que ya acumulaba diez puntos, impulsó la reacción del conjunto grancanario y Mbengue estableció el empate con el que concluyó la primera mitad (38-38). El Maristas perdió así la ventaja construida durante su buen arranque.

El equipo de Fer Buendía comenzó la segunda mitad con energía. Ríos anotó cuatro puntos y Fortuna Ngnawo aportó para que el conjunto coruñés volviera a abrir hueco (40-46). Las canastas de Coulibaly en la pintura ampliaron la diferencia hasta ocho puntos (42-50), en el momento más favorable para los intereses del equipo herculino. La pívot terminó como la mejor reboteadora del Maristas, con ocho capturas.

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Sin embargo, el Spar respondió con un parcial de 10-0 que cambió el escenario antes del último cuarto (52-50). Noble y Lourdes Pérez tuvieron protagonismo en esa reacción ante una defensa del conjunto colegial que no logró frenar el acierto del equipo local. Los resbalones sobre la pista también condicionaron el desarrollo de la segunda mitad y añadieron dificultades a un encuentro cada vez más ajustado.

El Maristas empató en dos ocasiones durante el cuarto definitivo, pero no recuperó el mando. Una canasta de Lourdes Pérez elevó a cinco puntos la renta del cuadro anfitrión y un triple de Ana Jiménez devolvió las opciones al conjunto coruñés. La formación de Fer Buendía llegó a situarse a un punto, aunque el Spar resolvió mejor las últimas posesiones y cerró el triunfo por cuatro. Fortuna Ngnawo, con 16 puntos, encabezó la anotación del equipo herculino, seguida de Ríos, con 13, y Ana Jiménez, con 12.

Gran Canaria 69-65 Maristas

69 - Spar Gran Canaria (20+18+14+17): Solé, Tania González (3), Noble (10), Doumbia (3) y Touré (9) -quinteto inicial-, Lourdes Pérez (13), Mbengue (5), Montero (10), Trinity Ezeanatogu (13), Emanuela Ezeanatogu (3) y Riviere.

65 - Sparking Truth Maristas (24+14+12+15): Ríos (13), Zeballos (6), Filgueira (2), Fortuna Ngnawo (16) y Botana (2) -quinteto inicial-, Dimitrijevic (2), Naya, Tuhina (5), Ana Jiménez (12), Coulibaly (4), Fontana (3) y Andrea Pérez.

Árbitros: Villanueva Tena (Colegio madrileño) y Baselga Nicolau (Colegio catalán).

Incidencias: Pabellón Polideportivo La Paterna. 150 espectadores.