Previa | Maristas viaja a las Islas en busca de igualar el nivel físico de Gran Canaria

Una acción de Fortuna Ngnawo contra Al-Qáceres Germán Barreiros

Vuelve al ruedo el Sparking Truth Maristas tras sufrir dos derrotas de manera consecutiva, la última de ellas de una manera especialmente dolorosa en casa contra el Al-Qáceres. Su rival de esta tarde (20.00 horas) será el Gran Canaria, equipo que tan solo suma una victoria en lo que va de temporada, pero que llegó el fin de semana pasado gracias a una canasta a quince segundos del final de Aisha Mbengue, jugadora de 16 años que hace unos pocos meses disputó el campeonato de España cadete contra el Básquet Coruña.

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Para intentar regresar de las Islas con una victoria, el entrenador de Maristas, Fer Buendía, tiene claro que su equipo debe mejorar en el aspecto reboteador, además de intentar igualar el aspecto físico al equipo canario: “Va a ser un partido muy duro a nivel de contactos porque son jugadoras enormes, tienen un tamaño muy grande”.

Precisamente el estado físico no ha sido el idóneo durante esta semana para el conjunto colegial, que ha arrastrado molestias físicas en varias jugadoras, además de un proceso vírico del fin de semana pasado. "Esta semana ha sido más complicada, pero en principio está todo controlado. Regulando cargas deberían poder jugar, pero a nadie le gusta que las jugadoras tengan molestias, hay que intentar que estén lo mejor posible", explica Fer.

El de hoy será uno de los viajes más largos de la temporada para Maristas, que, si no sufre complicaciones, debería llegar con margen suficiente para descansar ya en la propia isla antes de disputar el encuentro de la jornada cinco. Complicada fue también la derrota del fin de semana pasado, donde Maristas no dio la imagen deseada en casa: "Tratamos de mejorar y corregir los errores cometidos. Podemos perder, pero creo que no como perdimos el sábado pasado", afirma Buendía.

Sobre el Gran Canaria, Josefina Zeballos afirmó lo siguiente durante su entrevista con DXT Campeón: "Sabemos que va a ser un partido muy físico porque ellas son muy grandes. Lo estamos trabajando. Estamos trabajando también el rebote, que creo que es el principal aspecto que tenemos que mejorar. Se basa en ser duras, correr la cancha, defender y hacer lo que sabemos hacer, lo que nos llevó a lograr grandes cosas".

Finamente, Fer Buendía dejó un deseo para la tarde de hoy: "Tenemos que intentar ganar, que la noche de terror lo sea para Gran Canaria y que para nosotros sea una noche 'meiga' en ese sentido".