Jose Zeballos: "Cuando el equipo está convencido y trabaja, los resultados llegan solos"

Josefina ‘Jose’ Zeballos (Montevideo, Uruguay, 2003) llegó al Sparking Truth Maristas el verano pasado como uno de los fichajes estrella del club en busca de dar un saltito más en sus aspiraciones. En su primer curso en A Coruña fue una de las jugadoras más destacadas, mejorando sus números del año anterior en León hasta los 14 puntos, 2,6 rebotes y 1,8 asistencias por encuentro.

En verano, club y jugadora vieron con buenos ojos mantener su relación de cara al nuevo reto en Liga Challenge. Tras cuatro partidos, Maristas acumula dos victorias y dos derrotas con una Jose Zeballos que todavía está encontrando su lugar en la nueva categoría.

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¿Cómo valora el inicio de temporada del equipo?

Bien, creo que para nosotras era impensable tener este arranque, más que nada por las dos victorias que tuvimos de primeras. Sabemos que debutamos en la liga y que es un salto muy grande, pero también nos merecemos estar donde estamos porque el año pasado nos fue muy bien. Entrenamos duro día a día y creo que el equipo está convencido de hacer las cosas bien. Cuando el equipo está convencido y trabaja, los resultados llegan solos.

La clave va a ser no quedarnos con las cosas que hemos hecho mal o los partidos que perdimos, sino seguir para adelante y corregir los errores

Estos últimos dos partidos tuvimos dos derrotas. El último la verdad que fue de esos que quedan para el olvido, pero no nos quedamos en eso. Sacamos las cosas positivas y los errores que tenemos que mejorar, pero sabemos que esta liga es así. Ahora hay que estar acostumbradas a eso, a borrar rápido el partido, quedarse con las cosas positivas y a tomar las otras para mejorar.

¿Qué les pasó contra Al-Qáceres?

La verdad es que no tenemos una respuesta. Creemos y nos han comentado que los inicios de partido no están siendo los mejores y acá tenemos que saber que empezar desde atrás cuesta mucho porque el nivel es mayor. Ellas también empezaron creo que con un 6/7 en triples, que no es excusa, pero en esta liga hay mucho nivel de acierto. Hay que intentar no tener tantos errores y hacer las cosas sencillas. No teníamos pensado que se fuera a dar ese resultado, lógicamente, pensábamos que podíamos ganar incluso o competir de buena manera. Tuvimos un mal partido, pero tampoco es el fin del mundo.

A pesar de esas dos derrotas, las sensaciones son buenas.

Sí, totalmente. Más allá de lo que pasa en la cancha somos un equipo muy unido y eso ayuda muchísimo. A veces también se puede ganar jugando mal, pero el ganar a veces tapa muchas cosas y cuando se pierde tampoco es el fin del mundo. Hay que tener un equilibrio y más en esta liga. El año pasado sí que es verdad que estábamos acostumbradas a ganar, a estar arriba y ganábamos bien los partido. Este año tal vez nos tiene que empezar a gustar jugar con esa presión, pero siempre sabiendo que trabajamos mucho y nos esforzamos día a día para tener los mejores resultados.

Ganar a veces tapa cosas y cuando se pierde tampoco es el fin del mundo

¿Cómo es el cambio mental de ganar mucho a, previsiblemente, poco?

Es un cambio difícil, pero sabíamos que iba a pasar. Tampoco fue normal lo que nos pasó el año pasado de ganar tantos partidos y jugar con esa tranquilidad. Nos hizo aprender muchísimo y ahora tenemos que hacernos fuertes mentalmente. Creo que la clave va a ser no quedarnos con las cosas que hemos hecho mal o los partidos que perdimos, sino seguir para adelante y corregir los errores. Seguramente estemos en una situación más delicada que el año pasado, así que hay que poner lo mejor de cada una para que al equipo le vaya bien.

¿Qué tal han encajado las chicas nuevas?

Muy bien. Creo que lo más importante es que el equipo del año pasado se mantenga casi todo porque ya nos conocemos entre todas y a veces es muy difícil conocerse al principio, y más en Challenge, que no tenemos tanto margen de error. Las tres chicas nuevas súper bien, todavía nos estamos conociendo dentro de la cancha: cómo se mueve una, cómo se mueve otra... Pero creo que todas queremos lo mejor para el equipo.

¿Cómo se está viendo a nivel personal en este inicio?

Es un cambio muy grande. Sé que es distinto al año pasado, pero desde el rol que me toque voy a apoyar al equipo y a mis compañeras, porque lo más importante es que al equipo le vaya bien.

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¿Qué diferencias nota entre categorías?

En el físico y también en el nivel de las jugadoras. El año pasado el nivel de acierto no era tanto o se podía dejar a algunas, tal vez, más libres, pero este año las que juegan siempre tiene algo, todas son buenas. Hay que estar más concentradas y darlo todo. Cada vez se achica más el margen de error, por eso hay que tomar decisiones sin complicarse y hacerlo fácil. Si estás 10 puntos abajo no es el fin del mundo. Hay que intentar que no se vayan a tanta distancia porque ahora es más difícil remontar. El nivel de exigencia es muy grande y las jugadoras son muy buenas, hay que estar concentradas.

¿Cómo fue su experiencia con la selección este verano?

Súper bien, representar a Uruguay siempre es un orgullo. Además, me da la posibilidad de juntarme con mis amigas y mi familia porque el resto del año estoy en España. Fue un lindo verano, cansado, pero se pasó bien, lo disfruté mucho.

¿Tuvo claro que quería quedarse en Maristas al menos una temporada más?

Lo tuve claro desde el primer momento. En una de las charlas del año pasado con Fer (Buendía) al final de temporada le dije, y lo sigo pensando y sintiendo, que era la primera vez que estaba fuera de mi casa, lejos y que al terminar una temporada me quería quedar acá en la ciudad a pasar el verano o simplemente a estar con mis compañeras. Me encanta la ciudad, el club, cómo te tratan, el lado humano que tienen, estar en el equipo... No lo dudé ni un segundo. Estoy muy feliz de estar en Maristas disfrutando y aprendiendo día a día.

¿Se dedica a algo más aparte de jugar al baloncesto?

Sí, trabajo en Jesuitina y en Esclavas llevando equipos de pequeños y ‘escuelita’. También estoy estudiando un máster de coaching deportivo y psicología deportiva. Tengo poco tiempo libre, pero estoy contenta porque hago cosas que me gustan, es tiempo bien invertido.

¿Le gusta vivir en A Coruña?

Me encanta la ciudad. Ahora estoy viviendo más cerca del centro, a diez minutos de Riazor y la verdad es que estoy muy contenta y me gusta muchísimo. El año pasado me llamó la atención porque llovió mucho y la gente hacía vida normal. Allá en Uruguay cuando hay un día de lluvia o dos parece que se termina el mundo, cancelas todos tus planes y te quedas en casa.