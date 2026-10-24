Crónica | El Maristas paga con derrota un horrendo inicio contra el Al-Qázeres (56-88)

Coulibaly, en una jugada del partido del Maristas contra el Al-Qázeres Germán Barreiros

El Sparking Truth Maristas encajó su segunda derrota consecutiva (56-88) en la Liga Fememina Challenge, en un partido contra el Al-Qázeres donde pagó muy cara su muy deficiente puesta en acción y la puntería lejana de su rival.

No arrancó bien el equipo local, pese a desprecintar el marcador con dos puntos de Ngnawo. El conjunto extremeño, más intenso atrás, con ganas de correr y muy suelto en ataque, castigó la laxitud colegial con varios aciertos desde el arco. Concretamente cuatro, en el mismo número de intentos. Y con 6-15 Fer Buendía pidió el primer tiempo muerto.

Las instrucciones y la entrada en juego de las rotaciones no alteraron el panorama. Una gallega, Nerea Liste, firmó el 5 de 5 desde los 6,75 metros. Un nuevo triple ejecutado sin la más mínima oposición. El sexto triple, todavía sin fallo, nacido de la muñeca de Prieto, elevó la renta visitante hasta los 17 puntos (8-25).

El Maristas, que a estas alturas presentaba la carta de tiro lejano opuesta (0 de 6), no dio síntomas de recuperación. Sin ritmo y atrapado en una defensa muy dinámica, tuvo que jugarse varios tiros forzados, que no pasaron por el aro. Tampoco dos libres de Zeballos para romper un parcial de 0-11, al que Barata agregó un punto más. Dimitrijevic, a la séptima, firmó el primer triple local, la última anotación del cuarto inaugural (12-27).

La base serbia también abrió el marcador del segundo acto. Puro espejismo. Prieto y Barata colocaron un increíble 8 de 11 en el casillero de triples del conjunto extremeño. Tiempo muerto de Buendía con solo dos minutos y medio consumidos (14-33).

Tampoco funcionó esta vez. El Al-Qázeres siguió jugando a placer y no tardó en alcanzar 25 puntos de margen (16-41), con una canasta de Salmerón tras rebote ofensivo. Ferreira le sumó dos más y Buendía gastó otro minuto de instrucciones.

Tímida reacción

La aparición en ataque de Fontana y de Ngnawo no fue suficiente para pensar, de momento, en la remontada. Básicamente porque el rival siguió anotando con fluidez, en estos minutos con Pratter como ariete.

Tres buenas defensas consecutivas y un triple de Tuhina (re)animaron a la grada en el tramo final de una primera mitad que remató con 29-51 y... un triplazo sobre la bocina, y con una defensora literalmente encima, de González.

A la vuelta de vestuarios, la defensa del Maristas mantuvo la solidez exhibida en la segunda mitad del segundo corte, pero el ataque continuó sin ir la par, pese a la notable mejoría. La desventaja era demasiado amplia, tanto como las prisas por recortar. Y las prisas, ya se sabe.

Pese a todos, un pequeño parcial de 4-0 tiró la segunda barrera psicológica, la de los 20 puntos (38-56). Pero González, con un 2+1, y Liste, con un dos libres, enfriaron el amago de rebelión del conjunto, colegial, que al paso por el minuto 30 no pudo más que bajar un punto de la veintena de déficit (47-66).

Una diferencia que dejó los diez minutos finales como poco más que un entrenamiento con público. El Maristas no pudo y el Al-Qázares se anotó su tercer triunfo del curso, uno más que novato conjunto coruñés, que la próxima jornada visitará al Gran Canaria.