Crónica | Maristas planta cara al Joventut en el Olímpic (84-69)

Una acción de Fortuna Ngnawo durante el Joventut-Maristas David Grau / CJB

Rozó la proeza con la punta de los dedos el Sparking Truth Maristas, pero finalmente cayó en el Olímpic de Badalona contra el Joventut por 84-69. El conjunto colegial remontó hasta en dos ocasiones más de quince puntos de desventaja, pero acusó el cansancio y la inferioridad física en unos minutos finales en los que las catalanas se despegaron de más e nel marcador. Este resultado supone la primera derrota de las coruñesas en su estreno en Liga Challenge tras tres jornadas.

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A pesar de las dudas de su entrenador, no renunció Maristas a su identidad en el inicio de partido. El conjunto colegial defendió con la intensidad que le caracteriza y buscó correr y anotar en rápidas transiciones, aunque el acierto no estuvo de su parte en los primeros minutos. Las locales, por su parte, empezaron a carburar y en los primeros cinco minutos se despegaron ligeramente en el marcador hasta el 15-4, en parte gracias a Julia Rueda. Un parcial que forzó el primer tiempo muerto de Fer Buendía.

El técnico del equipo coruñés buscó la reacción en el banquillo, dando entrada a la segunda unidad del equipo. El ingreso en pista de Fortuna Ngnawo dio nuevas opciones ofensivas a Maristas, pero las herculinas siguieron sufriendo para proteger su aro y cedieron el primer cuarto por un contundente 27-10. Rebeca Cotano acabó el período con 11 puntos y una carta de tiro inmaculada (4/4 en tiros de campo y 3/3 en triples).

Fue buena la salida de banquillo de Maristas. El equipo colegial consiguió un parcial de 0-3 y forzó el tiempo muerto local. Sin embargo, la reacción de Joventut también fue buena. La Penya devolvió el parcial con un juego rápido y fluido y fue Buendía quien optó entonces por agotar sus tiempos muertos de la primera mitad.

No le pudo sentar mejor el paso por el banquillo a Maristas, que se encontró a sí mismo sobre la pista del Olímpic. Las colegiales empezaron a correr y el acierto ofensivo apareció. En defensa, varios robos de Coulibaly y Nuria Ríos ayudaron a las transiciones para que el equipo coruñés redujera distancias hasta el 32-25 y obligara a Joventut a parar el partido de nuevo.

El buen momento coruñés continuó tras el parón. La defensa siguió siendo la clave, donde Maristas forzó nuevas pérdidas de las locales. En ataque, Coulibaly mantuvo su inspiración, ayudada por la siempre presente Nevena Dimitrijevic. Cuando mejor estaban las herculina, el partido se detuvo durante varios minutos por una incidencia con los leds del pabellón. En la reanudación, Maristas se puso a uno, pero la interrupción le sentó mejor a un Joventut que acabó bien el cuarto y llegó al descanso con ventaja 40-31.

Una bandeja de Nuria Ríos durante el Joventut-Maristas David Grau / CJB

Empezó acertado Joventut la segunda mitad, pero Maristas no se quería dejar ir y un triple de Ana Jiménez desde la esquina volvió a dejar la ventaja de un solo dígito. Las catalanas subieron el nivel físico y forzaron muchas faltas en los primeros minutos, lo que las llevó con asiduidad a la línea de tiros libres.

Lideradas por una gran Chanaya Pinto en ataque (28 puntos y 45 de valoración), a la que se le sumó el poderío de Alanna Micheaux, las locales se volvieron a despegar en el marcador, superando los quince puntos de ventaja. El Joventut era visiblemente superior en cuanto a físico a un Maristas que intentó abusar de los contactos en defensa para resistir, pero los colegiados los continuaron señalando como falta.

Ana Jiménez siguió siendo la jugadora más inspirada del conjunto colegial en este tramo de partido. La malagueña sostuvo a su equipo en ataque con un juego incisivo. Gracias a ella (15 puntos en este período), a una subida del nivel defensivo y a un triple de Astera Tuhina sobre la bocina, Maristas llegó al último cuarto con vida: 61-56.

Nada más empezar el último cuarto, las coruñesas se pusieron a tiro gracias a un triple de ¿quién si no? Ana Jiménez. Fueron varias las oportunidades que tuvieron para ponerse por delante, pero un 2+1 de Micheaux frustró esas intenciones.

El Joventut aumentó el nivel físico y defensivo, pero Maristas siguió siendo fiel a su identidad de no darse nunca por vencidas. Sin embargo, el acierto empezó a darle la espalda al equipo herculino, que pidió tiempo muerto a falta de cinco minutos para el final con 68-62 en el marcador.

El fuelle le empezó a fallar también al equipo colegial, que se vio superado a nivel físico por Joventut. Además, los colegiados empezaron a ser más permisivos con los contactos en un aro que en el otro, lo que permitió a las catalanas sumar desde el tiro libre. Las catalanas pudieron también correr y desde ahí se terminaron de despegar en el marcador, que terminó siendo de 82-68 para las locales.

Este resultado supone la primera derrota de la temporada para Maristas, que se queda con un récord de 2-1 tras las primeras tres jornadas de su estreno el Liga Femenina Challenge. La próxima semana, el conjunto entrenado por Fer Buendía regresará al Colegio para recibir en su casa al Al-Qázares extremeño.