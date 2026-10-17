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Baloncesto | LF Challenge

Previa | Maristas visita al gran favorito en el Olímpic de Badalona

El conjunto colegial se mide al Joventut en un duelo entre dos de los equipos imbatidos de Liga Challenge

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
17/10/2026 22:51
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Tras un arranque de liga soñado en Liga Challenge con dos victorias en dos partidos, el Sparking Truth Maristas visita hoy (13.00 horas) al gran favorito para el ascenso a Liga Femenina Endesa, como es el Joventut de Badalona.

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El conjunto colegial visita una de las canchas más míticas del baloncesto español como es el Olímpic, algo que motiva a la plantilla: “Es más ilusión que presión, jugar allí es algo que no te planteas hasta que estás allí”, afirma Raquel Botana. “Para mí, personalmente, jugar en el Olímpic es una pasada y entiendo que las jugadoras que tengan más memoria histórica lo vivirán de esta manera”, añade Fer Buendía.

El técnico podrá contar con la totalidad de su plantilla para el encuentro, ya que más allá de las molestias y los golpes habituales de cada semana, no cuenta con ninguna jugadora lesionada. Maristas ha sorprendido en las dos primeras jornadas imponiéndose en la prórroga a Castelló y a Iraurgi en el debut del ‘Cole’ en Challenge. También está imbatido su rival de hoy, que pasó por encima del filial del Valencia Basket en la jornada inaugural y superó al Unicaja el fin de semana pasado.

Joventut tiene tantos focos y tantas jugadoras de talento... Hay doce tías que te pueden hacer mucho daño”, afirma el técnico del equipo herculino sobre su rival. Buendía añade que no han preparado cosas distintas a lo que vienen haciendo hasta ahora, pero sí tiene una preocupación: “Es posible que nuestra forma de juego no sea la más adecuada para enfrentarnos a Joventut. Lo que nos ha hecho ganar en las jornadas uno y dos, Joventut lo hace y, por ahora, lo está haciendo mejor que nosotras”.

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