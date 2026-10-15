La mejor jugadora del Mundo en uno contra uno amenaza el invicto de Maristas

Aina Hinojosa celebra su título de 'The One' en Shangái NIKE

El nombre de Aina Hinojosa se hizo viral en el mundo del baloncesto el 29 de agosto de este año. A sus 17 años (camada del 2009) se proclamó campeona de ‘The One’, un torneo a nivel mundial de uno contra uno organizado por la marca deportiva Jordan. Un mes y medio después de sentarse en el trono mundial del 1vs1 se enfrentará al Sparking Truth Maristas como parte del Joventut en la jornada 3 de Liga Femenina Challenge.

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El campeonato ‘The One’ fue creado por Jordan Brand en el año 2024 con el objetivo de encontrar a los mejores jugadores de baloncesto uno contra uno del mundo que se disputa de manera anual. Al torneo se pueden inscribir chicos y chicas de entre 14 y 18 años de edad de todos los rincones del planeta. Primero deben superar una de las veinte fases nacionales repartidas por todo el mundo. En el caso de Aina Hinojosa fue la de Madrid. Posteriormente, la jugadora del Joventut compitió en Londres en busca del trono europeo, donde también salió campeona y terminó de sellar su billete para la fase final, que se celebró el 29 de agosto en Shanghái, China.

Los partidos del campeonato se disputan a 23 puntos o a ocho minutos, resultando vencedor quien lleve más puntos tras ese tiempo. Las canastas tienen un valor de 2 y 3 puntos, mientras que el reloj de posesión es de tan solo 9 segundos. Los enfrentamientos son a tiempo corrido, a excepción del último minuto de cada uno de ellos.

En el partido contra la campeona de Tokio, ya en Shanghái, Aina dio por primera vez en el torneo signos de flaqueza tras fallar una bandeja y verse cansada sobre la pista. Sin embargo, la jugadora española consiguió el pase a la siguiente ronda a base de defensa, impidiendo que su rival anotara más de 6 puntos. En la final se encontró a una vieja conocida, la francesa Racky Camara, a quien Hinojosa ya había superado en la final europea.

Camara buscó hacer daño a través del físico y el lanzamiento de tres puntos, pero la defensa de Aina fue clave, así como su velocidad, su juego de pies y su agresividad en ataque que la volvieron impredecible. Finalmente, Hinojosa se impuso por 17-9 en la gran final y fue coronada como campeona de ‘The One’. “Ya conocía este lugar, sabía cómo jugar. Había estudiado la pista, el ritmo y la presión”, dijo tras el duelo.

En Shanghái, Aina impresionó a estrellas de la NBA de la talla de Paolo Banchero, Stephon Castle, Jared McCain o Jayson Tatum. Con la estrella de los Boston Celtics fue con quien tuvo el honor de ser portada de la revista SLAM (además de con Jalen Mehu, campeón masculino). Como premio, la española recibió un cheque en metálico y pasó a ser embajadora de la marca Jordan.

Portada de SLAM de Aina Hinojosa SLAM Magazine

Debut precoz

Antes de ser coronada como ‘The One’, Aina Hinojosa ya había conseguido otro logro de precocidad como fue debutar en Liga Femenina Endesa con apenas 16 años. El 29 de noviembre de 2025 debutó con el Joventut contra el IDK Euskotren y pasó de jugar tres minutos en ese duelo a los 18 que jugó contra el Ensino. En la victoria contra el equipo lucense, Aina dejó su sello con 9 puntos (2/2 en triples), 3 asistencias, 1 rebotes y 2 robos para 14 de valoración. La joven jugadora no tuvo continuidad en la segunda vuelta y, finalmente, su equipo terminó descendiendo a Liga Femenina Challenge.

Esta temporada en la segunda categoría a nivel nacional, el del Joventut es uno de los proyectos más potentes e ilusionantes de la división. La Penya buscará regresar al primer escalón del baloncesto femenino español por la vía rápida y en esa ecuación entre Aina Hinojosa, ya en dinámica de primer equipo con tan solo diecisiete años. La joven jugadora ha tenido minutos en las dos primeras jornadas de liga, que el Joventut ha empezado invicto.

En la fecha inaugural, las catalanas pasaron por encima del Valencia Basket (101-71) con 4 puntos, 1 asistencia y 1 robo de Aina en casi 8 minutos de juego. En Málaga contra el Unicaja sufrieron un poco más, pero ganaron por 66-76 y Aina jugó otros 6 minutos.

Este domingo (12.00 horas) el Joventut recibe al Sparking Truth Maristas en una de las canchas más míticas del baloncesto nacional como es el Olímpic de Badalona. Dos de los equipos que quedan invictos en Liga Challenge, frente a frente.