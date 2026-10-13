Nevena Dimitrijevic se cuela en el quinteto ideal de la jornada

Nevena Dimitrijevic durante el Maristas-Iraurgi Javi Ramírez

La temporada del estreno del Sparking Truth Maristas en Liga Femenina Challenge no puede haber empezado de una mejor manera: dos jornadas y dos victorias para un equipo colegial que se ve a sí mismo en la tercera plaza de la clasificación de la segunda categoría del baloncesto femenino español.

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Buena parte de culpa del buen hacer colegial la tiene una de las jugadoras que ya contaban con experiencia en Liga Challenge: Nevena Dimitrijevic. La base serbia viene de ser incluida en el quinteto ideal de la jornada 2 como mejor base tras firmar una actuación de 14 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, 4 robos y 3 faltas recibidas para 24 créditos de valoración en la victoria de Maristas en el Colegio contra 75-52 contra el Iraurgi.

“Nuestra principal expectativa es ser competitivas desde el primer partido y conseguir crecer como equipo durante toda la temporada. Sabemos que va a ser una liga exigente y que cada partido va a requerir nuestra mejor versión”, dijo Nevena a este periódico antes de empezar la liga. Pues, hasta el momento, tanto ella como su equipo están cumpliendo con esas dos frases. En el estreno liguero en Castellón, Maristas necesitó de una prórroga para ganar (82-83) en la que la base serbia anotó 3 puntos, cogió 3 rebotes y repartió una asistencia que le sirvieron para completar una hoja estadística de 10 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 4 robos.

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Este pasado sábado, en el estreno frente a su parroquia colegial, Maristas tuvo un partido algo más tranquilo en el que se impuso por 75-52 tras firmar un parcial determinante de 27-7 en el segundo cuarto al ritmo de Nevena. Junto a Dimitrijevic completan el quinteto ideal de la jornada Celia García como escolta, Elea Jaqquot como alero, Jessie Edwards como ala-pívot y la gallega Nera Liste como pívot. La interior del Al-Qázares (ex del Arxil pontevedrés) se llevó el MVP de la segunda fecha tras firmar una actuación estelar en la victoria de su equipo (77-81) contra el filial del Valencia Basket. Liste anotó 34 puntos con un 12/17 en tiros de campo y 8/11 en tiros libres, a los que añadió 10 rebotes, 2 robos y 7 faltas recibidas.

Este fin de semana, el Sparking Truth Maristas volverá a viajar a la costa mediterránea, aunque en esta ocasión lo hará más al Norte que en la primera jornada. Su rival será el Joventut, otro de los seis equipos que permanecen invictos tras las dos primeras fechas de Liga Femenina Challenge. Las catalanas son las líderes provisionales de la tabla con una diferencia de puntos favorable de +40 tras imponerse a Valencia (101-71) y Unicaja (66-76).