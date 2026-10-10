Maristas supera un bache inicial para apabullar a Iraurgi y sumar el segundo triunfo del curso (75-52)

Una acción de Brenda Fontana en el Maristas-Barcelos de pretemporada Germán Barreiros

Segundo triunfo de la temporada para el Maristas, que ha llegado a la Liga Challenge con paso firme. Si la semana pasada hizo historia con su primera victoria en la categoría, esta, en el estreno frente a su público, confirmó tanto que se trata de un equipo que nunca baja los brazos como que tiene argumentos para luchar de tú a tú en la segunda división nacional para apabullar al Iraurgi por 75-52 pese a un pequeño susto inicial.

Porque el equipo de Fernando Buendía entró con el pie izquierdo al partido, pero ni con el 9-20 en contra, su momento más crítico, dejó que se viniera abajo su extraordinaria resiliencia. Quedaban un minuto y 49 segundos para el final del primer cuarto y, desde ese momento hasta el descanso, las visitantes, que habían vivido del acierto de Filewich, solo anotaron nueve puntos más (en casi doce minutos).

Las coruñesas, que resistieron a base de triples, ya recortaron antes del primer parón, al que llegaron 15-22 con dos aciertos exteriores de Nevena Dimitrijevic y Brenda Fontana. Ya en el segundo cuarto no solo completaron la remontada, que llegó con tres tiros libres de la base serbia (26-24), sino que con un espectacular parcial de 27-7 se escaparon en el marcador para llegar al descanso con un 42-29 con otro triple sobre la bocina de Dimitrijevic, la más destacada junto con Nuria Ríos.

Tras el paso por vestuarios, otros dos triples seguidos, firmados por Naya y Fontana, unidos a una canasta de Tuhina, pusieron la guinda. Desde aquel 9-20 del primer cuarto, el parcial era de 41-9. Ya por encima de la barrera de los 20 puntos de diferencia, no parecía que la victoria se fuera a escapar, pero Maristas no pisó el freno, manteniendo el juego alegre y combinativo, y con el 66-39 al término del tercer cuarto, prácticamente sobraban los últimos diez minutos.

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Con todo decidido, Buendía movió el banquillo, con minutos para Andrea Pérez, que se llevó una ovación. La otra veterana del equipo, Eugenia Filgueira, se encargaba de poner el listón alto de intensidad y que no se relajara nadie, tirándose a defender cada balón como si solo quedase un minuto y el resultado fuera de empate, y no más de veinte arriba. El marcador final reflejó un 75-52 que deja clara la superioridad local, con Dimitrijevic como la más destacada con 24 puntos de valoración (14 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 4 balones robados) seguidos por los 17 de Brenda Fontana y los 13 de Ana Jiménez. La próxima semana el equipo coruñés visitará a uno de los favoritos, el Joventut.