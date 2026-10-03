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Baloncesto | LF Challenge

Previa | Maristas se estrena en Liga Challenge contra NBF Castelló

El equipo colegial afronta el encuentro con “incertidumbre” y ganas de "sumar la primera victoria"

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
03/10/2026 04:15
Una acción ofensiva de Brenda Fontana durante el amistoso contra Barcelos
Una acción ofensiva de Brenda Fontana durante el amistoso contra Barcelos
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Tras un verano largo, el Sparking Truth Maristas regresa hoy (17.00 horas) a la competición oficial. El conjunto colegial hará su debut en Liga Femenina Challenge a domicilio en el pabellón municipal de Grapa, la cancha del NBF Castelló. Un partido que se podrá seguir por streaming a través de la nueva plataforma de la Federación.

Josefina Zeballos, Brenda Fontana, Nevena Dimitrijevic, Ana Jiménez y Adama Coulibaly en el banquillo durante el Cortegada-Maristas de pretemporada

Maristas se prepara para entrar en juego

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Para este estreno en la categoría de plata del baloncesto femenino nacional, el entrenador de Maristas, Fer Buendía, tiene a varias jugadoras entre algodones, pero espera poder contar con las doce: “Hay gente tocada y con cargas de pretemporada. Raquel (Botana) aún está recuperándose del año pasado, Fortuna (Ngnawo) ha pasado una semana mala en cuanto a estrés... Creo que está todo el mundo para jugar y tenemos la suerte de tener una plantilla larga, espero que podamos estar las doce. Pero este tipo de cosas no pueden ser excusa para que el equipo no dé la cara, vamos a pelear”.

Enfrente, Maristas tendrá a un equipo ya asentado en Liga Challenge como es el NBF Castelló, que la temporada pasada consiguió ganar once partidos de los treinta que disputó. “Es un equipo  al que tenemos bastante respeto porque conocemos su trayectoria en Liga 2. Consiguieron ascender de manera muy merecida y se han mantenido en Challenge durante años siendo uno de los equipos más humildes, lo cual pone en mérito el trabajo del equipo. Pista complicada, donde va mucha gente que aprieta y que anima. Han fichado muy bien, pero tenemos que ir a competirlo y a intentar sumar la primera victoria, que cuanto antes nos llegue, más tranquilos estaremos todos”, afirma Fer Buendía.

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