Épico e histórico Maristas con su primera victoria en Liga Challenge

Una acción de Nevena Dimitrijevic en el duelo entre Cortegada y Maristas de pretemporada Aitana Vidal

De su primera canasta, un triple de Tuhina, a la última, de Fortuna, el Maristas hizo historia con su primera victoria en la Liga Challange a la que además no le faltó épica porque después de varias remontadas a lo largo del partido, se dio en la prórroga y sobre la bocina, casi de infarto. Porque ganaba 82-83 cuando falló dos tiros libres, quedaban cuatro segundos y una jugadora del Castelló local cruzó la pista, entró a canasta y la pelota se coló por el aro. Pero fuera de tiempo. No se movió el marcador y las jugadoras se abrazaron para celebrar una victoria más que trabajada.

Porque el equipo de Fernando Buendía se agarró al partido una y otra vez. Empezó bien hasta que no le dejaron correr. Tuvo que cambiar la táctica, pero supo sufrir y jugar sus cartas. El Castelló se vio varias veces ganador, sobre todo en un tercer cuarto en el que superó la barrera de los diez puntos de ventaja. También en los instantes finales del último, que cogió una ventaja de siete. O incluso en la prórroga, con otros cinco. Pero Maristas nunca dejó de creer y encontró su premio, aunque con suspense.

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Pese a ser novatas en la categoría, las coruñesas gestionaron mejor los vaivenes propios de una montaña rusa en los que se convirtió el partido y de los que la prórroga fue una buena muestra. El tiempo reglamentario había terminado con empate a 71. Al Maristas le tocaba ir por detrás en el marcador y cuando tenía oportunidades, como con una antideportiva, no las aprovechaba. La figura fundamental, igual que para forzar la prórroga, fue la de Fortuna, que se hizo grande en las dos pinturas consiguiendo neutralizar el efecto Jackson.

Aunque para clave el triple de Nevena Dimitrijevic para empatar a 81 el partido. En ese momento, el Castelló se fue a la línea de tiros libres y solo acertó uno mientras que en la otra canasta Fortuna cogió un rebote ofensivo y metió canasta. Era el 82-83 y la camerunesa cerró su festival con un nuevo rebote bajo su propio aro tras el que las locales solo pudieron hacer falta sobre Nuria Ríos. Quedaban cuatro segundos. Parecía ganado. Pero la base falló los dos tiros libres y cogió la pelota la capitana Campos, que echó a correr hacia su canasta. Era un esprint contrarreloj. Y no le dio tiempo. Por unas décimas. El público local saltaba de alegría, pero los árbitros no tuvieron dudas. La canasta había sido fuera de tiempo. El triunfo era coruñés.